Lufthansa a Air India zrušili lety z a do Tel Avivu po útoku húsíov

Tel Aviv 4. mája (TASR) - Letecké spoločnosti Lufthansa a Air India v nedeľu oznámili pozastavenie letov na medzinárodné letisko Ben Gurion v izraelskom Tel Avive. K opatreniam prichádza v reakcii na nedeľný raketový útok jemenských povstalcov húsíov na toto letisko. Obe spoločnosti zrušili svoje lety do 6. mája, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



Nemecký dopravca Lufthansa, ktorý okrem rovnomennej spoločnosti Lufthansa zastrešuje aj aerolinky Swiss, Austrian Airlines a Brussels Airlines, oznámil pozastavenie letov do Tel Avivu ako prvý. Postihnutí cestujúci budú podľa neho o zmene informovaní a budú im rezervované náhradné lety, ak to bude možné.



Indická letecká spoločnosť Air India takisto oznámila zrušenie letov smerujúcich z a do Tel Avivu do utorka. „Naša prevádzka do Tel Avivu a z Tel Avivu zostane s okamžitou platnosťou pozastavená do 6. mája 2025, aby sme zaistili bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Jemenskí povstalci húsíovia sa v nedeľu prihlásili k zodpovednosti za raketový útok na letisko Ben Gurion a dodali, že naň zaútočili na znak podpory Palestínčanov v Pásme Gazy. Letisko po útoku dočasne pozastavilo svoju prevádzku, no lety už obnovilo.



Izrael pohrozil odvetnou reakciou, informovala agentúra DPA.