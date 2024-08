Lufthansa dočasne obmedzí využívanie vzdušného priestoru Iraku a Iránu

Berlín 5. augusta (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v pondelok oznámila, že jej lety sa budú minimálne do stredy (7. augusta) vyhýbať vzdušnému priestoru Iraku a Iránu. Dôvodom je zvýšené napätie a bezpečnostná situácia na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení spoločnosti, pod ktorú patria ďalšie aerolínie vrátanie Swiss International, Austrian a Eurowings, sa uvádza, že "na základe súčasnej bezpečnostnej analýzy nebude do 7. augusta vrátane využívať iracký a iránsky vzdušný priestor".



V tejto súvislosti do stredy tiež pozastavuje lety do jordánskeho hlavného mesta Ammán a Arbílu v irackom Kurdistane. Zároveň najmenej do 12. augusta predlžuje pozastavenie letov aj do Tel Avivu, Teheránu a Bejrútu.



Napätie na Blízkom východe, vyvolané takmer desať mesiacov trvajúcou vojnou v Pásme Gazy sa v posledných dňoch vystupňovalo po atentáte na Ismáíla Haníju, politického vodcu militantnej palestínskej skupiny Hamas, v Teheráne, ako aj následnom zabití najvyššieho vojenského veliteľa libanonskej ozbrojenej skupiny Hizballáh Fuáda Šukra v Bejrúte.



Teherán tvrdí, že nechce stupňovať násilie, ale podľa slov hovorcu rezortu iránskej diplomacie verí, že musí potrestať Izrael, aby zabránil ďalšej nestabilite v regióne, kde od vlaňajšieho októbra prebieha vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.