Lufthansa predĺži zastavenie letov do Teheránu a Bejrútu do roku 2025

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa predĺžila pozastavenie letov do iránskej metropoly Teherán a libanonského hlavného mesta Bejrút až do začiatku budúceho roka. K opatreniu pristúpila v súvislosti s obavami z rozšírenia konfliktu na Blízkom východe, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Lety do Teheránu budú na základe týchto opatrení pozastavené do 31. januára 2025 vrátane, kým do Bejrútu nebude Lufthansa lietať až do 28. februára 2025, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.



Súčasťou skupiny Lufthansa Group sú aj aerolinky SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines a Eurowings.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po bezprecedentnom útoku palestínskych militantov na územie Izraela zo 7. októbra 2023. Operácia izraelskej armády proti baštám militantného hnutia Hizballáh v južnom Libanone a na juhu metropoly Bejrút sa začala 23. septembra.