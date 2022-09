Lufthansa ruší pre štrajk pilotov asi 800 naplánovaných letov

Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa ruší pre avizovaný štrajk pilotov takmer všetky piatkové lety. Ako vo štvrtok uviedol samotný prepravca, pôjde o zhruba o 800 letov z a do dvoch najväčších dopravných uzlov krajiny - Mníchov a Frankfurt nad Mohanom. Situácia sa dotkne podľa očakávaní okolo 130.000 pasažierov, informuje agentúra DPA.



Odborový zväz Vereinigung Cockpit zastupujúci pilotov Lufthansy vo štvrtok oznámil, že štrajk sa uskutoční, keďže manažment zamietol ich požiadavky týkajúce sa zvýšenia platov.



Štrajk nebude mať vplyv na premávku nízkonákladovej spoločnosti Lufthansy, dopravcu Eurowings.



Odbory zastupujú asi 5500 pilotov a požadujú zvýšenie platov o 5,5 percenta v tomto roku a ich automatickú úpravu o infláciu od budúceho roka. Podľa Lufthansy dostali piloti ponuku na päťpercentné navýšenie miezd pre skúsených pilotov a 18-percentný nárast pre začínajúcich, uvádza agentúra AP.



Piloti tiež požadujú novú štruktúru vyplácania miezd a dovoleniek. Podľa Lufthansy by to spôsobilo nárast personálnych nákladov o približne 40 percent, čiže o zhruba o 900 miliónov eur počas dvoch rokov.