Lufthansa sa ospravedlnila za stratu Oscara po spore na letisku
Lufthansa po intenzívnom pátraní oznámila, že našla nezvestnú sošku.
Autor TASR
Berlín 2. mája (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v piatok oznámila, že sa ospravedlnila ruskému filmárovi Pavlovi Talankinovi za stratu jeho sošky Oscara, ktorú mu bezpečnostná služba na americkom letisku zakázala vziať so sebou na let z New Yorku. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Lufthansa po intenzívnom pátraní oznámila, že našla nezvestnú sošku. Talankin, ktorý získal Oscara za dokumentárny film Pán Nikto proti Putinovi (2025), si nemohol v stredu na Medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku vziať so sebou trofej na palubu lietadla.
Predstavitelia americkej Správy pre bezpečnosť dopravy (TSA) mu povedali, že by sa soška mohla použiť ako zbraň, a Talankin bol nútený odovzdať ju do batožinového priestoru v kartónovej škatuli. Keď režisér pristál v Nemecku, zlatá soška bola nezvestná. Spoločnosť Lufthansa vyjadrila „ľútosť“ nad vzniknutou situáciou a uviedla, že začala vnútropodnikové pátranie „s najväčšou starostlivosťou a naliehavosťou“, aby Oscara našla.
Lufthansa o niekoľko hodín neskôr vydala nové vyhlásenie, v ktorom uviedla, že „môžeme potvrdiť, že soška Oscara je teraz v našej starostlivosti vo Frankfurte nad Mohanom“. a že ju vráti Talankinovi „čo najskôr“. Nezverejnilo sa však, ako sa cena stratila, pričom sa uviedlo, že „v súčasnosti stále prebieha vnútorné vyšetrovanie okolností, za ktorých k tomu došlo“.
„Úprimne ľutujeme spôsobené nepríjemnosti a majiteľovi (sošky) sme sa ospravedlnili,“ uviedla Lufthansa. Talankin (35), kameraman z ruskej školy v malom meste, vyvolal senzáciu, keď v marci spolu s americkým filmárom Davidom Borensteinom získal Oscara za najlepší celovečerný dokumentárny film.
Film Pán Nikto proti Putinovi, nakrútený na základe záberov, ktoré Talankin prepašoval z Ruska, zachytáva vojnovú propagandu a vlastenecké lekcie, ktoré sa v ruských školách zaviedli za vlády prezidenta Vladimíra Putina v období moskovského útoku proti Ukrajine v roku 2022.
