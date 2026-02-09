< sekcia Zahraničie
TEMNÁ MINULOSŤ SPOLOČNOSTI: Lufthansa prehovorila o nacistickej ére
Lufthansa zároveň oznámila, že podporí ďalší výskum zameraný na využívanie nútených pracovníkov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Nemecký letecký prepravca Lufthansa uznal svoju zodpovednosť, ktorú zohrával počas nacistickej éry. Lufthansa bola jednoznačne „súčasťou systému“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Carsten Spohr pri príležitosti 100. výročia jej vzniku. Patrilo k tomu spočiatku prezbrojenie na „tajné letectvo“, integrácia do nacistického vojnového hospodárstva, ako aj vykorisťovanie nútených pracovníkov v dielňach a v zbrojárskych továrňach. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.
„Lufthansa bola podnikom národného socializmu,“ uviedol nemecký historik Manfred Grieger, spoluautor novej histórie spoločnosti. Súčasne poukázal na to, že táto symbióza sa stala na konci druhej vojny pre Lufthansu osudnou. „Spoločnosť úplne zmizla spolu s režimom, ku ktorému sa pripútala,“ cituje historika DPA.
Pri príležitosti stého výročia si Lufthansa objednala novú históriu spoločnosti, ktorá skúma kriticky aj obdobie, keď boli v Nemecku pri moci nacisti. Kniha historikov Hartmuta Berghoffa, Manfreda Griegera a Jörga Lesczenského by mala vyjsť v marci.
„Skutočnosť, že celá história sa teraz komplexne prezentuje v jednom diele, je to, čo ho robí výnimočným,“ vysvetľuje Andrea Schneiderová-Braunbergerová zo Spoločnosti pre históriu podnikania. Spresnila, že doteraz bolo odborne zmapovaných iba osem percent všetkých spoločností, ktoré v čase nacizmu pôsobili.
Šéf Lufthansy Spohr sa dištancoval od predchádzajúcich snáh zľahčovať úlohu spoločnosti počas nacistickej éry a odvolávať sa výlučne na jej povojnové obdobie. V tejto súvislosti vyhlásil, že otvorený prístup a transparentnosť spoločnosti k tejto téme sa teší silnej podpore aj jej zamestnancov.
Lufthansa zároveň oznámila, že podporí ďalší výskum zameraný na využívanie nútených pracovníkov. V poľských a českých archívoch sa totiž objavili nové dokumenty, ktoré umožňujú podrobnejšie preskúmanie osudov obetí, pripomenula DPA.
