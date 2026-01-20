< sekcia Zahraničie
Lufthansa sprísnila pravidlá pre prepravu powerbánk v kabíne lietadla
Autor TASR
Berlín 20. januára (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa obmedzila prepravu powerbánk a batériových modulov na palube svojich lietadiel. Hovorca spoločnosti ako dôvod zmeny uvádza revidované odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) po niekoľkých požiaroch. TASR o tom píše podľa webov Euronews a leteckej spoločnosti.
Powerbanky musia mať cestujúci buď priamo pri sebe, alebo uložené v príručnej batožine pod sedadlom. Zakázané je ich uloženie v hornom odkladacom priestore. Ich maximálna kapacita je obmedzená na 100 watthodín alebo 27.000 miliampérhodín (mAh) a dva kusy.
Cestujúci na palube si po novom nemôžu nabíjať zariadenia prostredníctvom informačno-zábavných systémov ani používať batérie na nabíjanie svojich osobných zariadení. Mobilné telefóny si musia nabiť pred letom alebo použiť špeciálne USB porty lietadla.
Nemenia sa doterajšie pravidlá pre ich prepravu v batožine v nákladnom priestore. Cestujúci, ktorí si chcú vziať so sebou väčšie powerbanky, musia o tom vopred informovať leteckú spoločnosť a získať jej súhlas. V opačnom prípade im nebude umožnené vziať si ich na palubu.
Pravidlá sa vzťahujú okrem Lufthansy aj na prepojených dopravcov Swiss, Eurowings, Austrian Airlines, Discover, Brussels Airlines, Edelweiss a Air Dolomiti.
Letecké spoločnosti sprísňujú manipuláciu s powerbankami najmä po požiari juhokórejského lietadla spoločnosti Air Busan 28. januára 2025 pred plánovaným odletom do Hongkongu. Airbus A321 bol stále na zemi, keď v odkladacom priestore nad hlavami cestujúcich v zadnej časti lietadla začalo horieť. Všetkých 176 ľudí bezpečne evakuovali po núdzových sklzoch, ľahšie sa zranilo 27 z nich.
Lietadlo požiar značne poškodil a podľa vyšetrovania bola na príčine porucha batérie powerbanky uloženej v hornom odkladacom priestore.
