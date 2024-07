Lufthansa uvažuje o zvýšení podielu v ITA Airways na 90 %

Rím 4. júla (TASR) - Nemecký letecký prepravca Lufthansa uvažuje o zvýšení svojho podielu v talianskych aerolíniách ITA Airways (ITA) na 90 %. Vyhlásil to generálny riaditeľ spoločnosti Carsten Spohr. V rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Corriere della Sera zároveň vyjadril želanie, aby si talianska vláda ponechala v ITA určitý podiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vyjadrenie šéfa Lufthansy nasledovalo po tom, ako jeho spoločnosť získala v stredu (3. 7.) súhlas Európskej komisie (EK) na prevzatie viac ako 40-percentného podielu v ITA. Antonino Turicchi, predseda predstavenstva ITA, v osobitnom rozhovore pre denník Il Sole 24 Ore uviedol, že uzavretie dohody o počiatočnej investícii Lufthansy očakáva tento rok v novembri. Lufthansa následne bude mať možnosť zvýšiť svoj podiel na 90 %, čo by sa mohlo stať do konca budúceho roka, dodal. Taliansky minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti medzitým uviedol, že jeho vláda si chce zachovať určitý dohľad nad ITA, aby chránila národné záujmy.



Po súhlase EK prevezme Lufthansa v prvej fáze 41-percentný podiel v ITA Airways za 325 miliónov eur. Kontrakt posilní pozíciu nemeckej spoločnosti na lukratívnom juhoeurópskom trhu. Lufthansa okrem toho získa od ITA aj prístup na kľúčové diaľkové trasy. Nemecké aerolínie majú zároveň opciu na kúpu zvyšného podielu v ITA po tom, ako sa finančná pozícia talianskej spoločnosti zlepší.



S cieľom získať súhlas Európskej komisie Lufthansa a ITA urobili viaceré ústupky, napríklad v oblasti počtu letov a vzletových a pristávacích pozícií.