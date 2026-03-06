< sekcia Zahraničie
Lufthansa varuje pred neistotou pre konflikt na Blízkom východe
Autor TASR
Berlín 6. marca (TASR) - Letecká spoločnosť Lufthansa v piatok varovala pred narastajúcou neistotou v doprave v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, ktorý rozkolísal energetické trhy a zapríčinil obmedzenia prístupu do vzdušných priestorov viacerých krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokmi Izraela a USA na Irán, spôsobila najväčšie narušenie globálnej leteckej dopravy od pandémie ochorenia COVID-19. „Vývoj na Blízkom východe a súvisiace geopolitické dôsledky pre globálnu ekonomiku zvýšia strednodobú a dlhodobú neistotu predpovedí,“ uviedla spoločnosť v rámci svojich vyhliadok na rok 2026.
„Narušenie dodávateľských reťazcov v Hormuzskom prielive vedie k zvýšenej neistote na ropných trhoch,“ upresnila spoločnosť. Lufthansa, ktorá prevádzkuje letecké spoločnosti Eurowings, Austrian, Swiss a Brussels Airlines a vlastní podiel v talianskej spoločnosti ITA, tiež uviedla, že od začiatku konfliktu zaznamenala „prudký nárast dopytu po diaľkových letoch“, najmä na trasách do a z Ázie a Afriky.
Letecký gigant v piatok zverejnil svoje výsledky hospodárenia za rok 2025, pričom čistý zisk klesol o približne tri percentá na 1,34 miliardy eur. Išlo zároveň o rok, v ktorom skupina presadila svoj program obnovy.
