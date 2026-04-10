Lufthansa zrušila takmer všetky lety s odletom a príletom z Budapešti
Odborový zväz palubného personálu vyhlásil jednodňový štrajk, pretože rokovania o mzdách sa zastavili.
Autor TASR
Budapešť 10. apríla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zrušila všetky svoje piatkové lety z Budapešti do Mníchova a Frankfurtu po tom, čo palubný personál vyhlásil štrajk. S odvolaním sa na webovú stránku spoločnosti Budapest Airport o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podobná situácia je aj v prípade príletov, pričom jediným rozdielom je, že posledný let s odletom z Frankfurtu o 22.10 h a príletom do Maďarska o 23.45 h ešte nebol ohlásený ako zrušený.
Server telex.hu pripomenul, že podľa webovej stránky frankfurtského letiska bol zrušený značný počet ich piatkových letov, takže nepoletia spoje okrem iného do Ríma, Bologne, Stuttgartu, Los Angeles, Osla či Záhrebu.
Štrajk sa začal v piatok o polnoci a potrvá do 22.00 h, pričom ovplyvní stovky letov. Odborový zväz palubného personálu vyhlásil jednodňový štrajk, pretože rokovania o mzdách sa zastavili. Ide o tretí veľký štrajk v spoločnosti v tomto roku, prvé dva viedli piloti, píše telex.hu s odvolaním sa na server dw.com.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
