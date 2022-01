Lührmannová: S Francúzskom sa nezhodujeme v otázke jadrovej energie

Berlín 7. januára (TASR) - Predstavitelia Nemecka a Francúzska spoločne dospeli k záveru, že sa nebudú sporiť o návrhu EÚ klasifikovať jadrovú energiu ako "zelený" zdroj elektriny. V piatok to povedala spolková ministerka pre Európu Anna Lührmannová, pričom poprela, že by v tejto otázke existoval medzi Berlínom a Parížom konflikt.



Európska komisia (EK) zverejnila návrh na označenie jadrových elektrární a zemného plynu za "zelené" zdroje, ktoré môžu byť financované zo zdrojov EÚ vyčlenených na prechod k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu, pripomína agentúra AFP.



Francúzsko generuje väčšinu svojej elektriny práve vďaka jadrovej energii a s návrhom súhlasí, zatiaľ čo Nemecko je rázne proti.



"Sme si vedomí postoja Francúzska k jadrovej energii a francúzska strana zase veľmi dobre vie, aký je postoj Nemecka,“ uviedla Lührmannová pre AFP.



"Takže môžeme povedať, že sme sa zhodli, že sa nezhodneme, a budeme sa venovať otázkam, v ktorých chceme dosiahnuť pokrok... od ochrany klímy po udržateľné investície, až k otázke strategickej suverenity EÚ," dodala.



Zoznam zelených energií, takzvaná taxonómia EÚ v energetike, mal byť hotový pred koncom roka 2021, pripomína AFP s tým, že v dôsledku hlbokých názorových nezhôd medzi členskými štátmi však stále nie je dokončený.



EK vydala spomínaný návrh znenia taxonómie 31. decembra 2021 a v súčasnosti ho konzultuje s členskými štátmi. Ak ho podporí väčšina krajín, stane sa súčasťou európskej legislatívy s platnosťou od roku 2023.



Francúzsko, ktoré generuje 70 percent svojej energie z jadra, podpísalo vlani v októbri vyhlásenie podporujúce jadrovú energiu, ku ktorému sa pridalo deväť ďalších krajín EÚ vrátane Česka, Poľska aj Slovenska.



Spolková ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová uviedla, že by bolo "absolútne nesprávne", aby bola na zoznam zaradená aj jadrová energie, pretože "môže viesť k ničivým ekologickým katastrofám".



Nemecká spolková vláda pod vedením vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej oznámila koniec jadrových elektrární ešte v roku 2011 po havárii elektrárne v japonskej Fukušime. Nemecké úrady koncom uplynulého roka definitívne odstavili prevádzku troch z nich.



Ako však poznamenala Lührmannová, Berlín si uvedomuje, že väčšina Európy jeho názor na jadrovú energiu nezdieľa.