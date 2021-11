Lukašenko a Merkelová: Migračnú krízu musí riešiť Minsk spolu s EÚ

Minsk 17. novembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko a dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová absolvovali v stredu ďalší telefonický rozhovor, už druhý v tomto týždni, a dospeli k záveru, že migračnú krízu by mal Minsk vyriešiť spolu s Európskou úniou.



Informovala o tom tlačová agentúra TASS, citujúc zo správy bieloruskej tlačovej agentúry BelTA.



"Strany sa dotkli situácie na hraniciach Bieloruska s krajinami Európskej únie. Dôkladne diskutovali o otázke migrantov a dospeli k určitému konsenzu o tom, aký by mal byť ďalší krok k riešeniu otvorených záležitostí," uviedla BelTA.



Lukašenko a Merkelová sa zhodli, "že táto problematika by sa mala preniesť na úroveň Bielorusko-Európska únia". Činitelia splnomocnení oboma stranami okamžite začnú rozhovory s cieľom vyriešiť existujúce problémy.



"Kancelárka zdôraznila potrebu zabezpečiť humanitárnu pomoc a možnosti návratu domov za asistencie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v spolupráci s Európskou komisiou," uviedol hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.



Lídri počas svojho prvého - pondelkového - telefonátu diskutovali o spôsoboch, ako urovnať aktuálnu migračnú krízu, pričom sa zamerali predovšetkým na nutnosť humanitárnej pomoci pre migrantov zhromaždených na hraniciach Bieloruska s členskými krajinami EÚ a súhlasili s tým, že zostanú v kontakte.



Migračná kríza na hraniciach Bieloruska s Lotyšskom, Litvou a Poľskom, kam migranti prúdia od začiatku roka, sa prudko zhoršila 8. novembra. K poľským hraniciam sa z Bieloruska dostalo niekoľko tisícok ľudí a odmietajú opustiť danú oblasť.



Európska únia obviňuje Minsk zo zámernej eskalácie napätia a vyzýva na uvalenie ďalších sankcií voči Bielorusku. Lukašenko vyhlásil, že za situáciu naopak nesú zodpovednosť samotné západné štáty, keďže ľudia utekajú pred vojnou rozpútanou v ich vlastiach následkom konania Západu.



Lukašenko i Merkelová hovorili o predmetnej záležitosti predtým samostatne aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Nemecká kancelárka potvrdila, že Putina požiadala, aby využil svoj vplyv na Lukašenka. Ruský líder v súvislosti s riešením krízy prízvukoval dôležitosť kontaktov medzi EÚ a Minskom.