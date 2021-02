Lukašenko a Putin sa stretnú 22. februára

Moskva/Minsk 18. februára (TASR) - Schôdzka ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom sa uskutoční 22. februára. V Moskve to vo štvrtok oznámil Putinov hovorca Dmitrij Peskov.



V programe rokovania je posúdenie bilaterálnych vzťahov a výmena názorov na medzinárodné dianie.



Peskov vyslovil očakávanie, Lukašenko bude Putina informovať aj o výsledkoch nedávneho VI. všebieloruského ľudového zhromaždenia venovaného zásadným otázkam týkajúcim sa budúcnosti krajiny. Bolo na ňom schválené aj usporiadanie referenda o ústavnej reforme.



Bieloruská opozícia odmietla samotný zjazd, na ktorom sa zúčastnilo 2700 delegátov - zástupcov vládnych úradov a vybraných zástupcov občanov - a kritizovala i jeho výsledky.



Medzičasom Lukašenko v Minsku informoval, že počas návštevy Ruska sa stretne aj s námestníkom predsedu Rady bezpečnosti Dmitrijom Medvedevom. Lukašenko s ním chce rokovať o zaistení bezpečnosti a obrany zväzového štátu Ruska a Bieloruska, uviedla agentúra Interfax.



Lukašenko vo štvrtok na stretnutí s Ryhorom Rapotom, tajomníkom zväzku s Ruskom, uviedol, že Bielorusko a Rusko napriek všetkým sankciám dokážu čeliť výzvam a sú schopné "plne si zabezpečiť všetko potrebné".



Vysvetlil, že "Rusko, rovnako ako nás, sa každý snaží vystrašiť nejakými sankciami. Zažil som sovietske časy, viem, čo je štátne plánovanie a ako sa to robilo".



Okrem toho Minsk vo štvrtok rozhodne poprel v Rusku medializované tvrdenia, že Lukašenko ide do Ruska žiadať o novú pôžičku. Samotný Lukašenko vyhlásil, že "do Ruska nepôjde nič pýtať, ani tri miliardy dolárov".