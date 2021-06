Lukašenko: Bielorusko by mohlo spustiť lety na Ruskom okupovaný Krym

Minsk 1. júna (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v utorok vyhlásil, že Minsk by v reakcii na obmedzenia uvalené Ukrajinou na bieloruské letecké spoločnosti mohol spustiť lety na Ruskom okupovaný Krymský polostrov. Informovala o tom agentúra UNIAN.



"Na Kryme máme vlastné dovolenkové stredisko, ktoré ľudia vždy navštevovali. Aby sme nezhoršovali naše vzťahy (s Ukrajinou), cestovali sme (na Krym) cez jej územie - buď vlakom, autom, alebo lietadlom. Teraz ale pre nás uzavreli svoj vzdušný priestor," povedal Lukašenko.



Ruského prezidenta Vladimira Putina preto podľa vlastných slov požiadal, by "pouvažoval, ako by sa Bielorusi mohli dostať na Krym".



Podľa Lukašenka sa už na možnosti spustenia leteckého spojenia medzi Bieloruskom a Krymom pracuje.



Ako uviedol, o takejto eventualite v minulosti diskutoval aj s vtedajším ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. Ten údajne s takouto myšlienkou súhlasil, no pod podmienkou, že by sa takéto spojenie realizovalo cez Ukrajinu.



"Dnes by som sa chcel opýtať (súčasného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského): Ak chcem letieť na Krym, ako to mám urobiť? Jedine cez Rusko," povedal Lukašenko.



Ako uvádza UNIAN, Ukrajina 26. mája zastavila leteckú dopravu s Bieloruskom. Európska únia sa na minulotýždňovom summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.



Dôvodom je to, že bieloruské úrady donútili 23. mája na letisku v Minsku pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG. Následne zadržali dvoch cestujúcich lietadla: 26-ročného Ramana Prataseviča, bieloruského novinára žijúceho v exile v Poľsku, a jeho 23-ročnú ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse.