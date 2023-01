Lukašenko: Bielorusko je ochotné ponúknuť Rusku väčšiu pomoc

Harare 31. januára (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok počas návštevy afrického Zimbabwe vyhlásil, že jeho krajina je ochotná ponúknuť Rusku viac pomoci v jeho vojne proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AP.



Lukašenko však zdôraznil, že Rusko momentálne nepotrebuje "žiadnu pomoc". "Ak však naši ruskí bratia budú potrebovať pomoc, sme vždy pripravení takúto pomoc ponúknuť," povedal.



Lukašenko odpovedal na otázku novinárov, či je jeho krajina pod tlakom, aby zvýšila podporu Rusku v jeho takmer rok trvajúcej vojne proti Ukrajine. Lukašenko však nešpecifikoval, čo by táto pomoc reálne znamenala.



Ukrajina tvrdí, že v blízkosti hraníc s Bieloruskom udržiava svoje sily, aby odrazila prípadnú inváziu. Ak by sa do konfliktu zapojila aj bieloruská armáda, Moskve by to mohlo pomôcť odrezať niektoré kľúčové dopravné koridory na Ukrajine, ale je nepravdepodobné, že by to pozícii Ruska výrazne pomohlo, analyzuje AP.



Lukašenko pricestoval do Zimbabwe v pondelok. Podľa tamojšieho rezortu diplomacie je cieľom jeho návštevy posilniť "úzku spoluprácu v oblasti politiky, hospodárstva, ťažobného priemyslu, poľnohospodárstva a riešenia krízových situácií".



Bielorusko po návšteve zimbabwianskeho prezidenta Emmersona Mnangagwu v Minsku v roku 2019 dodalo Zimbabwe poľnohospodárske zariadenia, ako sú traktory, kombajny a nákladné vozidlá v hodnote desiatok miliónov dolárov



Obe krajiny v utorok podpísali niekoľko dohôd - od poľnohospodárstva až po dane a vzdelávanie. Lukašenko tiež ponúkol Zimbabwe predaj potašových hnojív.



Lukašenkova návšteva Zimbabwe sa koná krátko po africkej ceste ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Lavrov minulý týždeň navštívil Juhoafrickú republiku, Eswatini, Angolu a Eritreu, pričom využil niektoré historické väzby Moskvy s týmto kontinentom na získanie podpory pre pozíciu Ruska.