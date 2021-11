Lukašenko: Bielorusko je pripravené vrátiť utečencov do vlasti

Minsk 15. novembra (TASR) - Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko v pondelok oznámil, že Bielorusko je pripravené okamžite poslať utečencov späť do ich vlasti, no oni sa domov vrátiť nechcú. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na agentúru Belta.



Bieloruské orgány podľa Lukašenkových slov robia všetko pre to, aby sa tieto osoby nehromadili na štátnych hraniciach.



"Sme pripravení, ako sme to zvyčajne robili, posadiť všetkých na lietadlá vrátane lietadiel bieloruského leteckého prepravcu Belavia, ktoré ich okamžite odvezú domov," povedal.



Utečencov však označil za "tvrdohlavé osoby", z ktorých sa nikto nechce vrátiť domov, píše Belta. Títo ľudia podľa jeho slov vo svojich domácich krajinách nemajú prostriedky na zabezpečenie životných potrieb a niektorí sa boja o svoj život.



Bieloruský prezident v pondelok takisto povedal, že Bielorusko na svojich hraniciach nechce žiadny konflikt.



Vo východných pohraničných oblastiach Poľska táboria tisíce migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa chcú dostať do Poľska a odtiaľ ďalej do Európy. Európska únia Bielorusko obviňuje, že zámerne privádza ľudí do východnej Európy a následne ich pašuje na Západ.



Členské štáty EÚ obviňujú Minsk zo zámernej eskalácie krízy a žiadajú uvalenie sankcií. Bieloruský prezident Lukašenko zasa tvrdí, že za túto situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo v dôsledku ich konania ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou. Viaceré krajiny varovali, že táto situácia môže vyústiť do vojenského konfliktu.