Lukašenko: Bielorusko je skúšobňou metód pred výpadom na východ

Minsk 26. mája (TASR) - Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu vyhlásil, že neprajníci Bieloruskej republiky doma aj zo zahraničia prešli po kauze s vynúteným odklonením lietadla spoločnosti Ryanair, ku ktorej došlo v nedeľu 23. mája, cez "mnoho červených čiar". Informovala o tom agentúra BelTa.



Na palube tohto lietadla sa nachádzal kritik Lukašenkovho režimu a novinár Raman Pratasevič, ktorý bol po vynútenom pristátí lietadla v Minsku zadržaný a je vo vyšetrovacej väzbe. Kauza vyvolala na medzinárodnej scéne veľké pobúrenie.



Lukašenko v stredu vo svojom vystúpení pred poslancami parlamentu, členmi ústavnej komisie a zástupcami vládnych orgánov vyhlásil, že správa o tom, že v lietadle spoločnosti Ryanair je nastražená bomba, prišla zo Švajčiarska. Uviedol tiež, že na palube tohto lietadla "bol terorista" a že "o tom vedeli aj mimo Bieloruska".



Zdôraznil, že konal úplne legálne a šlo mu o ochranu ľudí. Zopakoval aj svoje predchádzajúce tvrdenia, že posádka lietadla sa po varovaní o bombe sama rozhodla pristáť v Minsku. Piloti sa podľa Lukašenka poradili "s vlastníkmi lietadla" a letiskom vo Vilniuse, rozhodli sa však pristáť v Minsku.



Lukašenko podľa svojich slov súhlasí s tým, že manéver s obratom lietadla do Minska, keď bolo 70 kilometrov od Vilniusu, sa zdá byť nelogický, podľa agentúry Interfax si však v prejave položil otázku, "prečo (toto) lietadlo neprijali iné letiská".



Poprel tiež podozrenie, že pilotov dopravného lietadla prinútili zosadnúť bieloruské stíhačky MiG-29. Tieto tvrdenia označil za "absolútnu lož". Uviedol pritom, že úlohou bojového lietadla bolo zabezpečiť komunikáciu a naviesť civilné lietadlo na pristátie v prípade kritickej situácie.



Lukašenko komentoval aj informácie, že okrem zadržaného Prataseviča a jeho priateľky Sofie Sapegovej do Vilniusu neleteli všetci cestujúci: vyhlásil, že spomedzi ľudí na palube lietadla do Vilniusu nepokračovali traja, pričom médiá "z nich urobili zamestnancov KGB."



Vyhlásil tiež, že posádka lietadla írskeho prepravcu niekoľko hodín "s niekým telefonovala a nechcela odletieť z minského letiska". Tvrdenia, že "posádku a cestujúcich na letisku (v Minsku) zadržiavali ozbrojené osoby", označil Lukašenko za "ďalší nezmysel".



Zdôraznil aj to, že "lietadlo v Minsku ešte ani poriadne nepristálo, a už sa objavili ako cez kopirák napísané obvinenia od Západu a zákazy letov".



Interfax pripomenul, že riaditeľ odboru letectva bieloruského ministerstva dopravy Arciom Sikorskij v pondelok informoval, že varovanie o nastraženej bombe na palube lietadla spoločnosti Ryanair letiaceho z Atén do Vilniusu bol zaslaný na e-mail minského letiska zo schránky na serveri protonmail.



List bol v anglickom jazyku, jeho autori sa označili za príslušníkov radikálneho palestínskeho hnutia Hamas a vysvetlili, že ak Izrael neprestane útočiť v pásme Gazy, vyhodia do vzduchu lietadlo.



Hnutie Hamas následne deklarovalo, že s týmto incidentom nemá nič spoločné.



Lukašenko vo svojom prejave vyhlásil, že neprajníci Bieloruska zmenili taktiku a "prešli od organizovania nepokojov do fázy (jej) dusenia", pričom zašli za "hranice zdravého rozumu a ľudskej morálky".



Domnieva sa, že proti Bielorusku sa nevedie len informačná vojna, ale "hybridná, moderná vojna" a je potrebné vyvinúť úsilie, aby sa zo "studenej nezmenila na horúcu". Upozornil pritom, že jeho oponenti hľadajú nové zraniteľné miesta a skúšajú voči Bielorusku nové metódy.



Lukašenko varoval, že Bielorusko nie je konečným cieľom týchto neprajníkov, ale iba skúšobňou praktických metód pred "výpadom na východ". Sľúbil, že spomínaných "neprajníkov" čoskoro odhalí a zverejní všetko, "čo narozprávali aj tí, čo ušli (do exilu), aj nedávno zadržaní".



Prijaté a prijímané tvrdé opatrenia voči opozícii Lukašenko označil za odôvodnené, pričom vyhlásil, že bieloruský štát takto "už v zárodku potlačil vlnu neonacizmu". "Naše kroky sa mohli zdať prehnané tým, ktorí odobrujú tieto zverstvá. Táto stratégia je však pre krajinu životne dôležitá," dodal Lukašenko.