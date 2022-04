Lukašenko: Bielorusko nebude súčasťou Ruska

Moskva 13. apríla (TASR) - Bielorusko sa určite nestane súčasťou Ruskej federácie. V stredu to vyhlásil bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pri stretnutí so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vo Vladivostoku. TASR prevzala správu od agentúry DPA.



"Nie sme s Putinom taký hlúpi, aby sme využívali zastaralé metódy. Budujeme takú jednotu dvoch nezávislých štátov, že sa od nás budú druhí učiť," uviedol Lukašenko.



Mnoho Bielorusov a Rusov sa obáva, že by Moskva mohla anektovať svojho západného spojenca. Putin opakovane odmieta tvrdenia, že jeho cieľom je obnova Sovietskeho zväzu, ktorý sa rozpadol pred troma desaťročiami.



Na rozdiel od Lukašenka považujú politickí pozorovatelia možnosť pripojenia Bieloruska k Rusku za reálnu možnosť.



Minsk je dôležitým spojencom Moskvy a ruským inváznym silám na Ukrajine poskytuje zázemie. Bielorusko je v súčasnosti takmer úplne izolované a je ekonomicky a vojenský závislé od Ruska.