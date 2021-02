Lukašenko: Bielorusko odrazilo bleskovú vojnu vonkajších síl

Minsk 11. februára (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina odrazila cudziu "bleskovú vojnu". Najvyšší predstaviteľ štátu to povedal počas vzdorného príhovoru k svojim verným stúpencom po mesiacoch protestov proti jeho desaťročia trvajúcemu vládnutiu, informovala tlačová agentúra AFP.



Autoritársky líder predtým prisľúbil, že predstaví reformy, avšak jeho úvodný prejav pred plným publikom delegátov na ľudovom zhromaždení v hlavnom meste Minsk sa namiesto toho zameral na pokusy o zvrhnutie jeho vlády.



"Blesková vojna neuspela, svoju krajinu sme udržali. Napriek napätiu v spoločnosti, ktoré umelo vytvárajú vonkajšie sily, sme prežili. Musíme odolať za každú cenu, rok 2021 bude rozhodujúci," uviedol Lukašenko, použijúc jazyk obzvlášť rezonujúci v krajine, ktorá počas druhej svetovej vojny utrpela obrovské škody napáchané nacistami.



Bieloruská opozícia, ktorej lídri sú uväznení alebo boli nútení odísť do exilu v susedných krajinách, skritizovali dvojdenné ľudové zhromaždenie ako "politické divadlo".



Lukašenko vlani čelil najvážnejšej hrozbe pre jeho vládnutie od roku 1994, keď sa v tejto postsovietskej krajine dostal k moci. Do ulíc miest vyšli desaťtisíce ľudí a požadovali jeho odstúpenie po tom, ako sa vyhlásil za víťaza augustových prezidentských volieb, ktoré boli podľa jeho oponentov sfalšované.



Úrady následne rozpútali násilné záťahy voči demonštrantom, z ktorých tisíce zatkli. Mnohí z nich hlásili i mučenie a zneužívanie počas svojho času stráveného vo väzbe.



Na ľudovom zhromaždení, na ktorom sa vo štvrtok zúčastnilo 2700 predstaviteľov najmä zo štátom podporovaných rezortov, Lukašenko odmietol výzvy opozície a odsunul sľúbený harmonogram ústavných zmien.