Lukašenko: Bielorusko príde na pomoc Rusku, ak bude vojensky napadnuté

Na snímke konvoj ruských obrnených vozidiel sa presúva po diaľnici na polostrove Krym v utorok 18. januára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke, ktorú poskytlo ruské ministerstvo obrany v utorok 25. januára 2022, ruský vojak strieľa počas vojenského cvičenia vo výcvikovom stredisku v Moskovskej oblasti. Foto: TASR/AP

Minsk 28. januára (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pripustil v piatok možnosť, že vypukne vojna v prípade agresie proti Bielorusku alebo Rusku. Informovala o tom agentúra TASS.povedal Lukašenko počas svojho piatkového príhovoru k obyvateľom Bieloruska. Zároveň uviedol, že Bielorusko príde na pomoc Rusku, pretože to vyplýva z ich vzájomných dohôd.Okrem toho Lukašenko zdôraznil, že Rusko bude v prípade napadnutia Bieloruska postupovať podobne a príde Minsku na pomoc.uviedol Lukašenko s tým, že v prípade napadnutia Bieloruska ho budú brániť ajLukašenko s týmto vyhlásením vystúpil v čase zvyšujúceho sa napätia medzi Moskvou a Západom. Ten obviňuje Rusko z toho, že nazhromaždilo v blízkosti ukrajinských hraníc vojakov a plánuje inváziu na Ukrajinu. Rusko však popiera, že plánuje Ukrajina napadnúť.Bieloruský líder venoval počas svojho príhovoru pozornosť aj Poľsku a Litve, ktoré vlani čelili náporu migrantov na svojich hraniciach s Bieloruskom. Obe krajiny podľa Lukašenka postupujú v súlade s politikou Spojených štátov. Lukašenko zároveň tiež obvinil Poľsko, že sa snaží uniesť bieloruského vojaka, aby ho mohlo vymeniť za príslušníka poľskej armády, ktorý vlani utiekol do Bieloruska.Lukašenko okrem toho vyzval predstaviteľov bieloruskej opozície, aby sa vrátili spať do svojej vlasti, kde sa majú podľa nehopre škody, ktoréBieloruský prezident zhodnotil vo svojom piatkovom príhovore aj rok 2021, ktorý bol podľa neho rokomvyhlásil Lukašenko.