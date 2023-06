Lukašenko: Bielorusko začalo prijímať dodávky ruských jadrových zbraní

Minsk 14. júna (TASR) - Bielorusko začalo prijímať dodávky ruských taktických jadrových zbraní, z ktorých niektoré sú trikrát silnejšie ako jadrové bomby zhodené Spojenými štátmi v roku 1945 na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Vyhlásil to bieloruský prezident Alexandr Lukašensko, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



"Máme rakety a bomby, ktoré sme dostali od Ruska... Tie bomby sú trikrát silnejšie ako tie v Hirošime a Nagasaki," povedal Lukašensko pre ruskú štátnu televíziu Rossija-1. Rozhovor neskôr na svojej účte na sociálnej sieti Telegram zverejnila bieloruská agentúra BelTa.



Ruský prezident Vladimir Putin v marci oznámil, že plánuje v spojeneckom Bielorusku rozmiestniť jadrové zbrane krátkeho doletu. Poukázal pritom na to, že Spojené štáty majú takéto zbrane v niektorých európskych krajinách celé desaťročia. Rusko takéto zbrane rozmiestni mimo svojho územia prvýkrát od rozpadu Sovietskeho zväzu. Spojené štáty toto rozhodnutie kritizovali.



Lukašenko v osobitnom rozhovore v utorok povedal, že ruské jadrové zbrane budú na území jeho krajiny rozmiestnené o niekoľko dní. Uviedol tiež, že v prípade potreby má k dispozícii aj skladovacie zariadenia pre rakety dlhého doletu.



Putin pritom v piatok povedal, že Rusko rozmiestni jadrové zbrane v susedenom Bielorusku, keď tam budú pripravené skladovacie zariadenia. Už predtým uviedol, že Rusko si zachová kontrolu nad svojimi jadrovými zbraňami aj po ich prevoze do Bieloruska.



Lukašenko v utorok tiež povedal, že nebude váhať s použitím ruských jadrovým zbraní, ktoré majú slúžiť na odstrašenie potencionálneho agresora.