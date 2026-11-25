< sekcia Zahraničie
Lukašenko by sprevádzal Zelenského do Moskvy na rokovania s Putinom
Lukašenko, ktorý je spojencom Putina, uviedol, že trojstranný formát rokovaní by bol podľa neho výhodnejší a zároveň by garantoval Zelenského bezpečnosť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Minsk 24. novembra (TASR) — Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko je ochotný sprevádzať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Moskvy, kde by rokovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v rozhovore pre francúzsky týždenník Le Point, z ktorého v utorok zverejnila úryvky bieloruská tlačová agentúra BelTA.
Lukašenko, ktorý je spojencom Putina, uviedol, že trojstranný formát rokovaní by bol podľa neho výhodnejší a zároveň by garantoval Zelenského bezpečnosť.
„My traja – a iba my traja – by sme sa mohli dohodnúť na ukončení vojny, na urovnaní situácie a podobne, a to oveľa rýchlejšie, než by to bolo možné s vami (Európanmi). My traja – tri najväčšie slovanské národy v tomto regióne – by sme rozhodli, tak ako v minulosti, o tom, ako bude vyzerať naša budúcnosť – teda budúcnosť Ukrajiny, Bieloruska a Ruska,“ vyhlásil Lukašenko.
Na otázku, či by Zelenskyj s takýmto návrhom súhlasil, Lukašenko odpovedal: „Ak nesúhlasí, nech teda bojuje ďalej! Nech ide na front sám so samopalom a bojuje. Ja však tvrdím, že vojnu treba zastaviť. A my by sme sa mohli dohodnúť“.
Tiež konštatoval, že Rusko má na bojisku vojensky navrch bez ohľadu na to, čo hovoria ostatní.
Približne poldruhahodinový rozhovor s Lukašenkom viedla Anne Nivatová, popredná francúzska novinárka, vojnová korešpondentka, spisovateľka a politologička, ktorá sa dlhodobo špecializuje na Rusko, postsovietsky priestor a vojnové konflikty. Venoval sa aj vnútropolitickej situácii v Bielorusku, formovaniu novej bezpečnostnej architektúry v Európe a vzťahom Minska s krajinami Európskej únie.
Týždenník Le Point bol založený v roku 1972. V súčasnosti vychádza v náklade približne 288.000 výtlačkov a jeho digitálne platformy mesačne navštívi 7,5 milióna používateľov. Celý rozhovor vyjde online v stredu a v tlačenej podobe vo o deň neskôr.
Lukašenko, ktorý je spojencom Putina, uviedol, že trojstranný formát rokovaní by bol podľa neho výhodnejší a zároveň by garantoval Zelenského bezpečnosť.
„My traja – a iba my traja – by sme sa mohli dohodnúť na ukončení vojny, na urovnaní situácie a podobne, a to oveľa rýchlejšie, než by to bolo možné s vami (Európanmi). My traja – tri najväčšie slovanské národy v tomto regióne – by sme rozhodli, tak ako v minulosti, o tom, ako bude vyzerať naša budúcnosť – teda budúcnosť Ukrajiny, Bieloruska a Ruska,“ vyhlásil Lukašenko.
Na otázku, či by Zelenskyj s takýmto návrhom súhlasil, Lukašenko odpovedal: „Ak nesúhlasí, nech teda bojuje ďalej! Nech ide na front sám so samopalom a bojuje. Ja však tvrdím, že vojnu treba zastaviť. A my by sme sa mohli dohodnúť“.
Tiež konštatoval, že Rusko má na bojisku vojensky navrch bez ohľadu na to, čo hovoria ostatní.
Približne poldruhahodinový rozhovor s Lukašenkom viedla Anne Nivatová, popredná francúzska novinárka, vojnová korešpondentka, spisovateľka a politologička, ktorá sa dlhodobo špecializuje na Rusko, postsovietsky priestor a vojnové konflikty. Venoval sa aj vnútropolitickej situácii v Bielorusku, formovaniu novej bezpečnostnej architektúry v Európe a vzťahom Minska s krajinami Európskej únie.
Týždenník Le Point bol založený v roku 1972. V súčasnosti vychádza v náklade približne 288.000 výtlačkov a jeho digitálne platformy mesačne navštívi 7,5 milióna používateľov. Celý rozhovor vyjde online v stredu a v tlačenej podobe vo o deň neskôr.