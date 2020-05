Lukašenko chce, aby sa vojenská prehliadka v Minsku konala podľa plánu

Minsk 3. mája (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v nedeľu vyhlásil, že "nemôže" zrušiť slávnostnú vojenskú prehliadku pri príležitosti 75. výročia nad fašizmom, ktorá je naplánovaná na 9. mája v hlavnom meste Minsk. Informovala o tom agentúra Interfax.



Rusko, kde sa ústredná vojenská prehliadka mala konať 9. mája v Moskve, ju pritom pre epidémiu choroby COVID-19 odložilo na neskorší termín.



Lukašenko však v nedeľu podľa agentúry Interfax vyhlásil, že slávnostnú vojenskú "prehliadku (v Minsku) nemôžeme zrušiť". Vysvetlil, že aj vojnoví veteráni "bývali chorí, možno aj na vírusy, alebo aj na iné choroby", ale "vôbec na to nemysleli, bojovali a umierali za nás, čo ako pateticky to znie".



Lukašenko dodal, že by nechcel, aby sa o pár dní hovorilo, že "sme sa zľakli" nákazy a preto bola vojenská prehliadka zrušená. Zároveň však apeloval na organizátorov vojenského defilé, aby nikoho k účasti nenútili.



"Ak ľudia nechcú (prísť) a boja sa o svoje zdravie, pochopíme to," ubezpečil prezident, pričom dodal, že "tisíce a tisíce ľudí chcú, aby sa prehliadka konala". Medzi tými, ktorí sa na nej chcú zúčastniť, sú aj veteráni bieloruských ozbrojených síl, spresnil.



Lukašenko zároveň vyjadril presvedčenie, že "z pohľadu epidemiológov a virológov vojenská prehliadka nie je najnebezpečnejšou udalosťou".



Pokiaľ ide o epidémiu choroby COVID-19, Lukašenko sa v nedeľu nechal počuť, že v Bielorusku sa darí udržiavať chorobnosť pod kontrolou. Podľa neho v krajine je dostatok osobných ochranných prostriedkov i liekov na liečbu pacientov s COVID-19.



K 2. máju chorobe COVID-19 v Bielorusku podľahlo 97 ľudí. Pozitívne testovaných bolo 15.828 osôb. Samotný Lukašenko sa testom nepodrobil. Ako uviedla jeho hovorkyňa, prezident to nepovažuje za potrebné, pretože sa cíti dobre.