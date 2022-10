Lukašenko chce, aby školáci chodili na zemiakové brigády

Minsk 3. októbra (TASR) - Bieloruský líder Alexander Lukašenko, ktorý svojho času odporúčal vodku na liečbu covidu, v pondelok povedal, že školáci by mali chodiť na zemiakové brigády, aby si upevnili zdravie. Informuje o tom agentúra AFP.



Autoritársky vládca Lukašenko, ktorý je v Bielorusku pri moci od roku 1994, je dlhodobo známy svojimi výstrednými výrokmi a návrhmi. Najnovšie sa rozhorčil nad tým, že bieloruské úrady nepovolili zvážanie študentov na zber zemiakov. AFP pripomína, že takéto brigády sa pravidelne organizovali za čias Sovietskeho zväzu.



"Aké príklady dávame v rámci výchovy našim školákom?" pýtal sa Lukašenko v reakcii na toto zistenie na zasadnutí vlády. "Hovorí sa, že je to zneužívanie. Aké je však zneužívanie, ak niekto pracuje päť či šesť hodín? To je potešením pre rodičov a dobrým fyzickým tréningom pre deti," povedal.



Lukašenko bol v minulosti predsedom roľníckeho družstva (sovchozu) a o poľnohospodárstvo sa dodnes živo zaujíma. V roku 2020 tvrdil, že pohár vodky denne, pobyt v saune a práca na poli s traktorom, chránia pred koronavírusom.