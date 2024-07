Lukašenko chce upraviť vzťahy s Poľskom, no hovorí aj o ostražitosti

Minsk 17. júla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyhlásil, že chce, aby si jeho krajina "upravila" vzťahy s Poľskom, no zároveň musí byť ostražitá a "udržiavať zbrane v pohotovosti". Lukašenko to uviedol v utorok na stretnutí absolventov vojenských univerzít v Minsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Lukašenko uviedol, že je pripravený "upraviť vzťahy medzi Bieloruskom, Poľskom a Litvou, no zatiaľ nevidí reciprocitu". Preto je podľa neho dôležité, aby bolo Bielorusko opatrné a pripravené brániť sa smerom na severozápad i západ.



Od leta 2021 prekročili alebo sa pokúsili prekročiť hranicu medzi Bieloruskom a Poľskom tisíce migrantov, najmä z Blízkeho východu. Varšava a Západ tvrdia, že prílev migrantov organizuje Minsk spolu s Moskvou v rámci "hybridného" útoku s cieľom destabilizovať EÚ.



V pondelok bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov uviedol, že Bielorusko je pripravené viesť dialóg s Poľskom, týkajúci sa migračnej krízy. Podľa jeho slov sa však Poľsko k bieloruskému návrhu nevyjadrilo. Namiesto toho začalo "klásť politické požiadavky," čo Minsk podľa neho považuje za "neprijateľné".



Poľsko urobí všetko pre to, aby vyriešilo migračnú krízu na hraniciach s Bieloruskom, uviedol námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk. Varšava dokonca už 10. júla avizovala, že zvažuje uzatvorenie hranice s Minskom.