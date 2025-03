Lukašenko chce zorganizovať mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom

Minsk 5. marca (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v rozhovore zverejnenom v stredu ponúkol, že Bielorusko by mohlo hostiť mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou za účasti Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Povedzte (americkému prezidentovi Donaldovi) Trumpovi, že ho tu očakávam spolu so (šéfom Kremľa Vladimirom Putinom) a (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským," vyhlásil Lukašenko vo videorozhovore s americkým blogerom Mariom Nawfallom, o ktorom informovala bieloruská tlačová agentúra Belta.



"Sadneme si a v pokoji sa dohodneme. Pokiaľ sa chcete dohodnúť," pokračoval 70-ročný Lukašenko. "Bieloruskú hranicu delí od Kyjeva len 200 kilometrov. Polhodina lietadlom. Príďte," skonštatoval Lukašenko. Jeho rozhovor sa nahrával 27. februára.



Bieloruský prezident ocenil Trumpovu snahu rokovať s Ruskom a ukončiť konflikt, ktorý trvá už tri roky. "Trump je dobrý chlap, veľa o tom hovorí a už niečo aj urobil pre ukončenie vojny na Ukrajine a na Blízkom východe," tvrdí Lukašenko. "Zdá sa mi, že jeho jediná politika je politika zameraná na ukončenie vojny. Je to geniálna myšlienka," vyhlásil bieloruský líder.



Lukašenko je blízkym spojencom Putina a na jeho krajinu sa vzťahujú sankcie USA a Európy za podporu ruskej invázie na Ukrajine a za vládne zásahy proti opozícii, píše AFP.