Lukašenko dal pokyn na sprísnenie bezpečnosti hraníc

Minsk 29. októbra (TASR) - Je potrebné sprísniť bezpečnosť na bieloruských hraniciach s Poľskom, pobaltskými štátmi a Ukrajinou, pričom sa treba zdržať budovania železnej opony, vyhlásil vo štvrtok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.



"Zatvorenie hraníc neznamená premeniť ich na železnú oponu, to nikto nechce. Hranica je miestom, kde sa ľudia priatelia. Ale vidíte, že sme boli vyzvaní. Nemá to nič spoločné s priateľstvom, nie je to však chyba ľudí," uviedol Lukašenko podľa agentúry TASS.



Poukázal na to, že Bielorusko bolo vždy "silnou bariérou proti Poliakom, Litovčanom, Lotyšom a dokonca aj Ukrajincom". "Nikdy nikoho a nič nenecháme prejsť. Čo od nás chcú?" pýtal sa bieloruský prezident.



Zdôraznil potrebu posilniť bezpečnosť hraníc aj v dôsledku nárastu počtu prípadov nákazy koronavírusom. "Vidíte, že v Európe je prudká epidémia. A naše prípady (denné] majú čoskoro dosiahnuť 1000," poznamenal Lukašenko.