Lukašenko: Dodávky ruských jadrových zbraní do Bieloruska sú dokončené

Minsk 26. decembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok večer oznámil, že Rusko dokončilo prevoz svojich taktických jadrových zbraní do jeho krajiny. Tento zámer pritom znepokojil okolité krajiny vrátane susedného Poľska, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Lukašenko oznámil, že dodávky zbraní boli dokončené ešte v októbri. Spravil tak na stretnutí Ruskom vedenej Eurázijskej ekonomickej únie (EEU) v Petrohrade. Nezverejnil však bližšie informácie o tom, koľko zbraní do Bieloruska dorazilo alebo kam boli rozmiestnené.



Taktické jadrové zbrane sú určené na použitie na bojisku, majú krátky dosah a sú slabšie v porovnaní s jadrovými hlavicami určenými pre rakety s dlhým dosahom. Moskva pritom uviedla, že si ponechá kontrolu nad jadrovými zbraňami rozmiestnenými v Bielorusku.



Lukašenko uviedol, že rozmiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku má slúžiť na odstrašovanie – predovšetkým Poľska, ktoré je členom NATO. Varšava totiž poskytuje vojenskú, humanitárnu aj politickú podporu Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii. Poľsko sa okrem toho pripojilo aj k medzinárodným sankciám uvaleným na Rusko a Bielorusko.



Ruskí vojaci na začiatku invázie vtrhli na sever Ukrajiny aj z územia Bieloruska. Nie je však známe, že by sa do invázie priamo zapojili aj bieloruské jednotky, píše AP.