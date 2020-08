Lukašenko je kvôli zadržaným Rusom pripravený spolupracovať s Moskvou

Minsk 1. augusta (TASR) - Bielorusko je pripravené na spoluprácu s Moskvou v prípade zadržaných ruských občanov, vyhlásil v sobotu bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.



"Nebudeme stavať politiku na klamstvách. Nenájdeme riešenie, ak budeme na seba kričať. Preto, ak chce ktorýkoľvek z Rusov získať ďalšie informácie, sme vždy otvorení. Nič neskrývame, ale potrebujeme pravdu," povedal Lukašenko na schôdzke s riaditeľom bieloruského Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) Valerijom Vakuľčikom a predsedom Vyšetrovacieho výboru Ivanom Noskevišom. Citovala ho agentúra BelTA, na ktorú sa odvolala agentúra TASS.



Lukašenko uviedol, že 33 ruských mužov zadržaných v Bielorusku patrilo k prvej skupine z celkovo 180-200 osôb, ktoré mali byť vyslané do krajiny, aby tam destabilizovali situáciu.



Lukašenko zároveň nariadil orgánom činným v trestnom konaní, aby neprijali tvrdé opatrenia voči zadržaným Rusom.



"Určite sú vinní, ale nie toľko, že by sa proti nim mali prijať nejaké prísne opatrenia. Sú to vojaci. Dostali rozkazy a odišli. Musíme rokovať s tými, ktorí vydali rozkazy a poslali ich sem," povedal bieloruský prezident.



Výbor štátnej bezpečnosti oznámil, že v stredu skoro ráno zadržali v sanatóriu pri metropole Minsk 32 ľudí z tzv. Vagnerovej armády, súkromnej vojenskej spoločnosti, ktorú údajne ovláda spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a ktorá pôsobí okrem Ukrajiny aj v Sýrii a Líbyi. Ďalšieho muža zadržali na juhu Bieloruska.



KGB tvrdí, že zadržaní mali za úlohu pripraviť v Bielorusku provokácie pred prezidentskými voľbami, ktoré sú vypísané na 9. augusta. Spolu s nimi pricestovala do Bieloruska údajne aj ďalšia skupina pozostávajúca z asi 170 žoldnierov.



Ruskí občania zadržaní pri Minsku pre podozrenie z plánovania teroristických útokov mali namierené do iného štátu, a to do Turecka, uviedlo podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy ruské veľvyslanectvo v Bielorusku. Podľa ruských diplomatov zmeškali Rusi svoj let, preto sa presunuli do penziónu Belorusočka v obci Ždanoviči, vzdialenej asi štyri kilometre od Minsku, kde ich zadržali bieloruské bezpečnostné zložky.



Ukrajinská prokuratúra sa v piatok obrátila na bieloruské úrady so žiadosťou o vydanie 28 žoldnierov z ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti. Kyjev ich podozrieva z účasti na násilnostiach v Donbase a žiada ich vydanie na stíhanie na Ukrajine, informoval spravodajský portál Novaja gazeta (NG).



Podľa NG ukrajinská generálna prokuratúra informovala, že niektorí zo žoldnierov majú ako druhé ukrajinské občianstvo. Ukrajinská generálna prokuratúra v piatok spresnila, že občanmi Ukrajiny je deväť zo zadržaných. Kremeľ trvá na tom, že všetci by mali byť považovaní za Rusov.