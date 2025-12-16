Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lukašenko: Maduro má v Bielorusku dvere otvorené

Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa účastní na zhromaždení pri príležitosti výročia bitky pri Santa Inés, v Caracase 10. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Venezuelská vláda tvrdí, že USA sa snažia o zmenu režimu, aby prevzali kontrolu nad rozsiahlymi ropnými ložiskami krajiny.

Autor TASR
Minsk 16. decembra (TASR) — Ak venezuelský prezident Nicolás Maduro bude nútený vzdať sa moci, v Bielorusku je vítaný. V rozhovore pre americkú televíznu stanicu Newsmax zverejnenom v pondelok to povedal bieloruský prezident Alexandr Lukašenko s tým, že žiadne oficiálne rozhovory na túto tému sa ešte neuskutočnili, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.

„Maduro pre nás nikdy nebol nepriateľom ani protivníkom. Ak by chcel prísť do Bieloruska, dvere má otvorené,“ povedal Lukašenko. „Ale úprimne vám poviem, nikdy sa o tom nediskutovalo. Maduro nie je typ človeka, ktorý by odišiel alebo utiekol. Je to tvrdý chlap,“ dodal.

Lukašenko sa v rozhovore vyjadril aj k napätým vzťahom medzi Venezuelou a USA, ktorých prezident Donald Trump obvinil Madura, že vedie kartel vyvážajúci drogy do Spojených štátov.

„Som presvedčený, že všetko sa dá vyriešiť mierovou cestou. Myslím si, že v blízkej budúcnosti budeme môcť o tejto záležitosti diskutovať s Donaldom Trumpom. Povedal by som mu veľa zaujímavých vecí. Vojna by k ničomu neviedla,“ povedal Lukašenko.

Vojna s Venezuelou by bola pre USA podľa Lukašenka druhým Vietnamom: „Potrebujete to? Nepotrebujete. Takže nie je potrebné viesť vojnu. Môžete sa dohodnúť“. Konflikt by navyše podľa neho viedol len k tomu, že Venezuelčania sa zjednotia v podpore Madura.

V tejto súvislosti Lukašenko uviedol, že Bielorusko síce bojuje proti pašovaniu drog z Ázie do západnej Európy, ale mohlo by s tým skončiť, ak Európska únia sprísni sankcie uvalené na Minsk v oblasti ľudských práv a podporu Ruska vo vojne na Ukrajine.

„Dusia ma a ja ich mám chrániť pred drogami?“ spýtal sa Lukašenko. „To isté platí aj pre vás – nemali by ste dusiť Venezuelu. Mali by ste nájsť kompromis. Neverím, že také množstvo drog, ktoré sa dostane do USA, pochádza z Venezuely. V tejto otázke neverím Trumpovi... Maduro nie je drogovo závislý. To viem s istotou,“ konštatoval Lukašenko.

USA v posledných týždňoch presunuli do Karibiku k pobrežiu Venezuely svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové plavidlá a bombardéry s dlhým doletom. Od začiatku septembra navyše niekoľkokrát zaútočili na lode, ktoré údajne prevážali drogy, pričom bolo zabitých viac ako 90 ľudí.

