Lukašenko: Manévre bieloruskej armády neboli zamerané proti Ukrajine

Minsk 22. decembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok uviedol, že nedávne cvičenia bieloruskej armády neboli zamerané na Ukrajinu. Odmietol aj tvrdenia, že o rozmiestnení bieloruských ozbrojených zložiek na hraniciach, ktoré označil za konšpiračné teórie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Lukašenko na stretnutí s predstaviteľmi armády okrem toho vyhlásil, že nemôže vylúčiť riziko použitia "násilia voči Bielorusku", ktorého by sa neho mohli dopustiť bližšie nešpecifikované "susedné štáty".



"Kto chce mier, musí sa pripraviť na vojnu," dodal bieloruský prezident, pričom upozornil, že vojenské cvičenia bieloruskej armády sa týkali len územia Bieloruska a nikoho neohrozovali.



Agentúra Reuters pripomína, že Bielorusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo svoju vojenskú aktivitu. Tamojšia armáda vykonala neohlásenú previerku bojovej pripravenosti vojakov a do Bieloruska prišli aj ruské jednotky, ktoré tam začali vojenské cvičenia. Ukrajinské predstavitelia sa obávajú, že by tieto manévre mohli byť prípravou na možný ďalší ruský útok na Ukrajinu z územia Bieloruska.



Lukašenko sa v pondelok v bieloruskej metropole stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kyjev toto stretnutie označil za "politické divadlo".



Pred návštevou Putina v Minsku sa špekulovalo, že bude tlačiť na Lukašenka, aby na Ukrajinu poslal bieloruské jednotky, ktoré by tak bojovali po boku Rusov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však tieto úvahy poprel.