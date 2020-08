Lukašenko nariadil preveriť prípady zadržaných počas protestov

Minsk 13. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko nariadil preveriť prípady zadržania občanov počas protestných akcií, ktoré v Bielorusku trvajú už piaty deň a ktoré sa začali po nedávnych prezidentských voľbách.



Podľa agentúry RIA Novosti to zaznelo v príhovore predsedníčky hornej komory bieloruského parlamentu Natale Kačanavovej, ktorý vo štvrtok odvysielala štátna televízia Belarus 1.



Nataľa Kačanavová spresnila, že "prezident si vypočul názory pracovných kolektívov a nariadil vyšetriť všetky fakty zadržiavania".



Konštatovala tiež, že "v prezidentských voľbách rozhodli voliči". Dianie po voľbách označila za "bezprecedentný pokus zničiť všetko, na čo sme boli vždy pyšní - náš pokojný život -, a rozdeliť spoločnosť". Kačanavová preto apelovala zastaviť túto konfrontáciu.



Uviedla tiež, že viac ako tisíc predtým zadržaných osôb už bolo prepustených na slobodu.



Celkovo bolo podľa spravodajských webov na protestoch, ktoré v Bielorusku trvajú od nedele večera, zadržaných okolo 7000 ľudí.



Bezpečnostné zložky zasahujúce proti demonštrantom použili fyzické násilie, omračujúce granáty, vodné delá, strieľali do davu gumené projektily. Zranenia utrpelo niekoľko stoviek osôb a viac ako 250 ich muselo byť hospitalizovaných.



Nateraz sú informácie o dvoch obetiach na životoch - v prvom prípade šlo o muža, ktorému v rukách explodovalo výbušné zariadenie, v druhom prípade o mladého muža, ktorý zomrel počas prevozu zo súdu do väzenia, kde si mal odpykať desať dní. Jeho matka uviedla, že mal problémy so srdcom.



Bieloruský minister vnútra Juryj Karajev sa vo štvrtok ospravedlnil za konanie polície počas protestov. Vo vysielaní televízie ONT podľa portálu Meduza.io vyhlásil, že preberá zodpovednosť a ospravedlňuje sa za zranenia ľudí, ktorí sa na mieste zásahu policajných zložiek vyskytli náhodou.



Uviedol však tiež, že za posledné tri dni sa odohralo "11 úmyselných útokov na príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní". "Ide v podstate o pokusy o vraždu," dodal minister, pričom spresnil, že počas masových protestov bolo zranených 60 policajtov.



Na bieloruských nezávislých weboch sa objavili informácie, že časť policajtov je na strane demonštrujúcich odporcov Lukašenkovho režimu. Minister vnútra však vo štvrtok vyhlásil, že "väčšina" príslušníkov bezpečnostných síl "protesty nepodporuje". Dodal, že "provokatéri" sa snažia "o eskaláciu násilia". Apeloval tiež na novinárov, z ktorých mnohí sa v uplynulých dňoch stali terčom násilia zo strany policajtov alebo boli zadržaní, aby "neliezli priamo do pekla".



Na okamžité skoncovanie s používaním násilia voči demonštrantom a zadržaným vyzvali vo štvrtok vedenie bieloruského ministerstva vnútra aktivisti z 12 ľudskoprávnych organizácií, medzi nimi je napr. Bieloruský helsinský výbor, Bieloruské združenie novinárov a centrum ľudských práv Viasna.



Násilie proti svojim spoluobčanom odsúdila vo štvrtok aj bieloruská spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Alexijevičová, ktorá vyzvala Lukašenka, aby odstúpil.



K zhromaždeniam na podporu obetí a zadržiavaných počas protestov, ktoré sa začali v Bielorusku po prezidentských voľbách, sa vo štvrtok v Minsku opäť pridali tisíce ľudí, informovala RIA Novosti.