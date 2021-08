Lukašenko nariadil uzavrieť západné a južné hranice Bieloruska

Minsk 5. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko nariadil uzavrieť západné a južné hranice krajiny. Vo štvrtok o tom informovala štátna agentúra BelTA.



"Od dnešného dňa nesmie vstúpiť ani noha na územie Bieloruska zo susedných krajín, či už z juhu, alebo západu... Zatvorte každý meter hranice," vyhlásil Lukašenko počas stretnutia s predstaviteľmi silových rezortov.



"Nie nadarmo sme investovali obrovské prostriedky do pohraničných jednotiek a do našich všeobecných mocenských štruktúr. Naši občania by sa mali cítiť bezpečne a mali by vedieť, že existujú muži, ktorí sú pripravení ich chrániť," dodal prezident podľa agentúry BelTA.



Lukašenko tvrdí, že najnovšie udalosti na hraniciach Bieloruska, predovšetkým s Litvou a Poľskom, sú "prinajmenšom alarmujúce". Pohraničná stráž musí podľa neho hranicu chrániť a nedovoliť jej narušenie. Prezident vo štvrtok zároveň vyhlásil, že aj susedná Ukrajina podniká proti Minsku nepriateľské kroky. Zároveň obvinil západné krajiny z úmyselného vytvorenia migračnej vlny, čo označil za nový spôsob tlaku na vládu v Bielorusku, uviedla agentúra TASS.



Agentúra AP pripomenula, že naopak Litva v súčasnosti čelí prudkému nárastu počtu migrantov prichádzajúcich ilegálne z územia Bieloruska. Táto členská krajina EÚ to považuje za odvetu zo strany Lukašenka po tom, ako EÚ zaviedla voči jeho krajine sankcie. Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) v stredu upozornila, že rozhodnutie Litvy odmietnuť migrantov pokúšajúcich sa dostať na jej územie zo susedného Bieloruska nie je v súlade s medzinárodným právom.