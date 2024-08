Lukašenko: Naša protivzdušná obrana zničila údajné drony z Ukrajiny

Minsk 10. augusta (TASR) - Bieloruský systém protivzdušnej obrany v piatok nad svojím územím zneškodnil niekoľko cieľov vypálených z Ukrajiny, uviedol v sobotu prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko. Dodal, že pravdepodobne šlo o ukrajinské bezpilotné lietadlá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Lukašenko oznámil, že asi 12 cieľov narušilo v piatok okolo piatej hodiny miestneho času bieloruský vzdušný priestor v Mahiľovskej oblasti hraničiacej s Ruskom. Minsk preto uviedol svoje vzdušné sily a sily protivzdušnej obrany do stavu vysokej pohotovosti.



Vo videu zverejnenom bieloruskou štátnou tlačovou agentúrou BelTA prezident povedal, že v noci a v sobotu ráno prebiehalo pátranie po zničených objektoch. Dodal tiež, že ďalšie ciele "boli presunuté" do Ruska a neskôr zničené neďaleko ruského mesta Jaroslavľ.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu uviedlo, že v Jaroslavlianskej oblasti v noci na sobotu zneškodnila ruská protivzdušná obrana šesť ukrajinských dronov.



Počas uplynulých mesiacov ukrajinská armáda výrazne zvýšila ochranu hranice s Bieloruskom a Minsk na to reagoval rozmiestnením ďalších jednotiek v oblasti. Bieloruský prezident ich však nedávno stiahol, pretože podľa jeho slov sa už kríza na hraniciach skončila.



Bielorusko ako najbližší spojenec Ruska sa priamo do vojny na Ukrajine nezapája, no po začatí invázie dovolilo ruským vojskám zaútočiť na Kyjev z ich územia.