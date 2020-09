Lukašenko: Navaľného neotrávili a kauzu zinscenovali Varšava a Berlín

Varšava/Minsk/Moskva 3. septembra (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odmietlo komentovať vyhlásenie bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o rozhovore medzi Berlínom a Varšavou, ktorý podľa neho zachytila bieloruská tajná služba a z ktorého vyplýva, že informácia o otrávení ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa nezakladá na pravde. Informovala o tom agentúra TASS.



Lukašenko vo štvrtok na stretnutí s ruským premiérom Michailom Mišustinom uviedol, že bieloruským vojenským spravodajským službám sa podarilo zachytiť "rozhovor medzi Varšavou a Berlínom", ktorý svedčí o tom, že vyhlásenie Berlína o Navaľného otrávení je falošnou správou. Lukašenko zdôraznil, že u Navaľného k otrave nedošlo.



Bieloruský prezident dodal, že prepis tohto "zaujímavého rozhovoru, ktorý jasne ukazuje, že ide o falzifikát", poskytne ruskej tajnej službe FSB.



Podľa Lukašenka Varšava a Berlín rokovali o zinscenovaní Navaľného "otravy", aby "odradili" ruského prezidenta Vladimira Putina od zasahovania do diania v Bielorusku.



"Skupina odborníkov ... pripravila fakty pre úrad (nemeckej kancelárky Angely) Merkelovej a možno aj stanovisko, ktoré (tento úrad) zverejnil (v stredu). Urobili to preto, aby odradili Putina od toho, aby strkal nos do bieloruských záležitostí," uviedol Lukašenko.



Bieloruský prezident zároveň nešpecifikoval, koho rozhovor bol odpočúvaný. Podľa poľského portálu Onet.pl išlo o dve osoby.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok záležitosť týkajúcu sa podľa Lukašenka Varšavy odmietlo komentovať, pričom uviedlo, že sa "spravidla nevyjadruje k názorom hláv iných štátov".



Ku kauze sa vo štvrtok vyjadril riaditeľ ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin, ktorý deklaroval, že ak to "Lukašenko povedal, znamená to, že mal na to náležité dôvody".



"Z mojej strany to plne pripúšťam," uviedol Naryškin. Verzia o otrave Navaľného, s ktorou prišiel Berlín, vyvoláva podľa Naryškina "viac otázok ako odpovedí".



Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert v stredu v Berlíne informoval, že toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz", že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok.



Nemecká vláda v stanovisku uviedla, že od Ruska žiada "okamžité vyjasnenie" okolností Navaľného otrávenia, uviedla agentúra AFP.