Lukašenko: Nebudem rokovať s opozičnou radou

Minsk 21. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že nebude viesť dialóg so vznikajúcou Koordinačnou radou, ktorú založila opozícia a ktorá podporuje prechod moci v krajine zažívajúcej protivládne protesty. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Prečo by sme mali tancovať na melódiu niekoho iného? Usporiadali sme voľby, teraz nás nechajte žiť v mieri," povedal Lukašenko pred zamestnancami farmy v okrese Dzjaržynsk južne od metropoly Minsk, citovala ho štátna tlačová agentúra BelTA.



Bieloruský prezident dodal, že sa bude rozprávať priamo s pracujúcimi, a nie s orgánom opozície.



Opozícia v Bielorusku sa o rozhovory s autokratickým vedením krajiny pokúšala opakovane.



Lukašenko v piatok tiež prisľúbil, že politickú krízu vo svojej krajine vyrieši "v nadchádzajúcich dňoch", a obvinil Spojené štáty z "riadenia" protivládnych protestov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Bieloruský líder čelí najväčšej výzve za 26 rokov svojho vládnutia po tom, ako tisícky demonštrantov vyšli do ulíc na protest proti jeho šiestemu obdobiu vo funkcii hlavy štátu, ktoré si zabezpečil víťazstvom v sporných prezidentských voľbách z 9. augusta.



Opozícia trvá na tom, že voľby boli zmanipulované, a vyzvala Lukašenka, aby odstúpil, avšak bezpečnostné sily proti demonštrantom zakročili a tisícky z nich zatkli, traja protestujúci zomreli.



Polícia tiež spustila vyšetrovanie Koordinačnej rady, ktorú vytvorila opozícia so zámerom dohliadať na pokojné odovzdanie moci.