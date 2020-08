Lukašenko: Nechceme sa stať nárazníkovou zónou medzi Ruskom a Západom

Minsk 16. augusta (TASR) - Bielorusko sa nechce stať nárazníkovou zónou medzi Ruskom a západnými štátmi. Vyhlásil to v sobotu bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Informovala o tom v nedeľu agentúra TASS s odvolaním sa na agentúru BelTA.



"Už som to zakúsil po rozpade Sovietskeho zväzu, keď došlo k pokusu o vytvorenie baltsko-čiernomorského regiónu - sanitárnej zóny. Tri pobaltské štáty, Bielorusko a Ukrajina, aby sa oddelilo Rusko od Západu," uviedol Lukašenko.



"Chápeme, aký môže byť výsledok. Z tohto dôvodu sme sa dohodli s ruským prezidentom, že v tomto ohľade budeme konať vzájomne," dodal bieloruský prezident.



Lukašenko v sobotu vyhlásil, že Rusko je jeho krajine ochotné poskytnúť bezprostrednú pomoc na zaistenie bezpečnosti v prípade, že o to Bielorusko požiada. Stalo sa tak po tom, čo absolvoval telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Po prezidentských voľbách v Bielorusku z 9. augusta vychádzajú do ulíc každý deň stúpenci opozície, podľa ktorých bolo hlasovanie zmanipulované. Prezident Alexandr Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov získal 80 percent hlasov, čím si zabezpečil šiesty mandát vo funkcii hlavy štátu, ktorú zastáva od roku 1994. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská dostala podľa týchto údajov desať percent hlasov.