Lukašenko nevylúčil vpád Bieloruska na Ukrajinu

Minsk 24. februára (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vo štvrtok uviedol, že bieloruské jednotky sa v súčasnosti nezúčastňujú na ruskej invázii na Ukrajine, ale v prípade potreby by sa mohli do nej zapojiť. Informovala o tom stanica BBC.



"Opakujem, naše jednotky tam nie sú. Ale ak to bude potrebné, ak to bude potrebné pre Bielorusko a Rusko, budú tam," povedal Lukašenko.



Ruské armádne konvoje vstúpili vo štvrtok na Ukrajinu aj z Bieloruska. Moskva má v Bielorusku vojakov už niekoľko týždňov, údajne tam boli na vojenskom cvičení. Bielorusko je dlhoročným spojencom Ruska. Analytici túto krajinu opisujú ako "klientsky štát" Ruska, dodala BBC.