Lukašenko: Nie som diktátor a ak áno, určite nie posledný v Európe

Minsk 6. júla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok odmietol tvrdenia, že je posledným diktátorom v Európe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Šesťdesiatosemročný Lukašenko vládne podľa agentúry Reuters v Bielorusku železnou rukou už od roku 1994. Keď sa ho reportér agentúry na tlačovej konferencii vo štvrtok spýtal, čo si myslí o tom, že je považovaný za posledného európskeho diktátora a či ho neznepokojuje, čo bude po skončení jeho vlády s Bieloruskom, Lukašenko odpovedal, že ak by bol diktátorom, redaktor by sa za túto otázku musel ospravedlniť.



"Ako poslednému diktátorovi v Európe by ste sa mi mali ospravedlniť. Nie som diktátor. A ak som diktátor, tak potom nie posledný," uviedol Lukašenko pred novinármi v Paláci nezávislosti v Minsku.



"Moc nie daná na to, aby sa váľala v špine. Ja nerozhodujem o tom, či som alebo nie som pri moci... To ľudia mi zverili tento dôležitý úrad," uviedol Lukašenko.



Bieloruský líder zároveň upriamil pozornosť na to, že v Bielorusku je v súčasnosti menej ako 22.000 väzňov, pričom pred 29 rokmi, keď nastúpil do úradu, ich bolo približne 50.000. "Pravdepodobne nie som veľmi silný diktátor," zhodnotil.



Podľa opozičných lídrov, z ktorých väčšina dnes žije v exile, Lukašenko opakovane manipuloval voľby a Bielorusko podriadil Rusku. Lukašenko a jeho stúpenci to však popierajú a tvrdia, že väčšina voličov ho podporila preto, že previedol krajinu búrlivým obdobím po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991.



Lukašenko však vo štvrtok priznal, že ho naozaj znepokojuje osud jeho krajiny a už rozmýšľali nad tým, ako by prežil zvyšok života, keby nebol pri moci. "Niekedy si sám kladiem túto otázku, no zastaví ma iná: Čo sa stane v budúcnosti? Nemyslím si, že som nenahraditeľný, no čo sa stane, ak príde niekto nový a ten všetko zničí?" zamyslel sa.



V uplynulých mesiacoch sa špekulovalo o Lukašenkovom zdravotnom stave. Napríklad pri oslavách konca druhej svetovej vojny sa viezol autom na krátku vzdialenosť a nezúčastnil sa ani na obede, ktorý usporiadal ruský prezident Vladimir Putin. Vo štvrtok absolvoval triapolhodinovú tlačovú konferenciu, z ktorej odchádzal pokrivkávajúc. Poznamenal, že sa zranil pri futbale.