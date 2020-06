Lukašenko obvinil štáty zo snáh o destabilizáciu situácie v Bielorusku

Minsk 19. júna (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko obvinil v piatok zahraničné mocnosti z pokusu destabilizovať situáciu v Bielorusku pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami a vyvolať tam revolúciu - "majdan", uviedla v piatok agentúra AFP.



Lukašenko dodal, že bieloruské úrady prekazili tento rozsiahly plán, ktorý sa mal uskutočniť za účasti "bábok" v rukách zahraničia. Vyhlásil, že "masky boli strhnuté nielen z bábok, ktoré sme tu mali, ale aj z tých, ktorí ich riadili a sú mimo Bieloruska."



Týmito slovami, ktoré zazneli v piatok na stretnutí venovanom problémom bankového sektoru v krajine, Lukašenko narážal na bývalého bankára Viktara Babaryku, ktorý chce proti nemu kandidovať vo voľbách. Ten bol vo štvrtok zadržaný spolu so svojím synom šéfujúcim jeho predvolebnému štábu.



Viktar Babaryka je podľa vyšetrovateľov podozrivý, že "bol priamym organizátorom a vodcom nezákonných aktivít" na pôde banky Belgazprambank, dcérskej spoločnosti ruského energetického giganta Gazprom.



Ako informovala agentúra Interfax, EÚ v piatok vyzvala na prepustenie Babaryku i jeho syna Eduarda.



Na margo tvrdení bieloruských vyšetrovateľov, že Gazprom je zapletený do údajnej protizákonnej činnosti Belgazprambanku, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že "veľké ruské spoločnosti vrátane spoločnosti Gazprom sú chránené (ruským) štátom a obvinenia proti nim by mali byť podložené dôkazmi".



Peskov tiež vylúčil, že by medzi kandidátmi prezidentských volieb bol aj "kandidát Kremľa", ako to o Babarykovi tvrdia niektoré médiá.



Kauza Belgazprambank vypukla minulý týždeň, keď bieloruskí vyšetrovatelia zadržali niekoľko vysokopostavených manažérov a vypočúvali aj zamestnancov na túto banku prepojených firiem. Vedenie banky bolo odvolané a na uvoľnené posty bolo dosadené dočasné vedenie. Akcionári banky však s novým vedením odmietajú spolupracovať, uviedol v piatok Interfax.



Šéf bieloruského Výboru štátnej kontroly (KGK) Ivan Terteľ podľa spravodajského portálu TUT.by minulý piatok vyhlásil, že vyšetrovatelia majú dôkazy o Babarykovej účasti na protizákonnej činnosti. Spresnil, že zadržaní sú podozriví z legalizácie príjmov získaných protizákonným spôsobom a vyhýbania sa plateniu daní v obzvlášť veľkom objeme. Dodal, že nie je možné, aby Babaryka ako riaditeľ banky o ich konaní nevedel.



Bieloruská generálna prokuratúra v piatok dodala, že konanie obvinených v kauze Belgazprambank predstavuje hrozbu pre záujmy národnej bezpečnosti Bieloruska, preto sa začalo aj trestné konanie vo veci vytvorenia zločineckej organizácie.



Babaryka je ďalším z radu Lukašenkových kritikov a predstaviteľov opozície, ktorí boli v posledných týždňoch zadržaní. Medzi nimi je aj líder bieloruskej opozície Mikalaj Statkevič, ktorého v pondelok odsúdili na ďalších 15 dní väzenia.



Statkeviča prvýkrát odsúdili na 15 dní väzenia začiatkom júna po tom, ako úrady počas demonštrácii v Bielorusku zadržali desiatky aktivistov. Opozičný politik bol usvedčený z administratívneho deliktu - účasti na úradne nepovolenom zhromaždení.



Medzi zadržanými sa koncom mája ocitol aj obľúbený bloger Siarhej Cichanovskij, ktorého manželka Svitlana a jej štáb na zhromaždeniach zbierali podpisy na podporu jej kandidatúry v prezidentských voľbách.



Napätie v Bielorusku sa vystupňovalo v súvislosti s augustovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa súčasný prezident Alexandr Lukašensko bude usilovať o šieste funkčné obdobie. Lukašenko je prezidentom Bieloruska od roku 1994 a nedávno naznačil, že má záujem zastávať túto funkciu ešte ďalšie dve obdobia.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá monitoruje predvolebné kampane i samotné hlasovanie, od roku 1995 neuznala žiadne voľby v Bielorusku ako slobodné a spravodlivé.