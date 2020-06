Lukašenko obvinil Poľsko a Rusko zo zasahovania do augustových volieb

Moskva 25. júna (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok obvinil Rusko a Poľsko zo zasahovania do nadchádzajúcich prezidentských volieb v Bielorusku. Kremeľ však tieto tvrdenia promptne odmietol, informovala agentúra AFP.



Lukašenko predtým podľa agentúry Belta vyhlásil, že toto zasahovanie prichádza "od tých, ktorí žijú v Poľsku, a ktorí sú navádzaní z Ruska" a odtiaľ šíria falošné informácie s cieľom diskreditovať vládu v Minsku.



Lukašenko dodal, že v blízkej budúcnosti, bude na túto tému hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom vyhlásil, že situácia je "mimoriadne vážna".



Lukašenko sa vo voľbách vypísaných na 9. augusta uchádza o šieste funkčné obdobie.



Podľa obhajcov ľudských práv, ktorých citoval poľský portál Onet.pl, bolo v Bielorusku od 6. mája do 23. júna zadržaných najmenej 650 aktivistov, politikov a účastníkov pokojných akcií, pričom až 360 z nich polícia zaistila počas štyroch dní - od 18. do 21. júna.



Zadržaný bol aj potenciálny oponent Lukašenka vo voľbách, bývalý bankár Viktar Babaryka, ktorý je od 18. júna vo vyšetrovacej väzbe na základe obvinenia zo sprenevery, vytvorenia zločineckej skupiny a prania špinavých peňazí.



Babaryka bol zadržaný deň po tom, ako Lukašenko oznámil, že jeho vláda zmarila zahraničné sprisahanie s cieľom vyvolať v Bielorusku protivládne protesty.



Predstavitelia bieloruského vedenia vo svojich verejných vystúpeniach tvrdia, že Babaryka je spriahnutý s "tými, čo ťahajú za nitky z Moskvy".



Babaryka do mája šéfoval banke Belgazprambank, dcérskej spoločnosti ruského energetického giganta Gazprom.



Zatknutý bol aj charizmatický bloger Siarhej Cichanovskij, ktorý sa teší popularite u bežných Bielorusov a ktorého manželka chce kandidovať vo voľbách. Cichanovskij bol obvinený z organizovania nepokojov.



AFP poukazuje na to, že v poslednom čase možno v Bielorusku badať rozmach činnosti opozičných strán, hnutí a aktivistov, ktorý je v ostrom kontraste s obvyklým "sovietskym" prístupom k volebným kampaniam.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá monitoruje predvolebné kampane i samotné hlasovanie, od roku 1995 neuznala žiadne voľby v Bielorusku ako slobodné a spravodlivé.