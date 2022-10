Lukašenko obvinil Ukrajinu z provokácií na hraniciach

Minsk 4. októbra (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v utorok obvinil Ukrajinu, že do pohraničnej oblasti s Bieloruskom poslala 15.000 vojakov a označil to za provokáciu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Lukašenko podľa agentúry BelTA uviedol, že ukrajinská vojenská jednotka, ktorá prišla k hraniciam, zablokovala cesty a začala zriaďovať kontrolné stanovištia a palebné pozície.



Lukašenko tvrdí, že Kyjev "neustále vykonáva optický, rádioelektronický a rádiotechnický prieskum nášho územia, vojsk a objektov". Ukrajinu tiež obvinil z toho, že "svojimi dronmi často narúša štátnu hranicu".



Ukrajinskí predstavitelia na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie k týmto obvineniam bezprostredne nereagovali.



Bieloruský prezident je blízkym spojencom šéfa Kremľa Vladimira Putina. Rusko, ktoré koncom februára zaútočilo na Ukrajinu, využíva vojenské základne v Bielorusku. Na tamojší režim, často označovaný za poslednú diktatúru v Európe, preto Západ uvalil množstvo sankcií.



Lukašenko však tvrdí, že Bielorusko nie je súčasťou konfliktu na Ukrajine a jeho sily do invázie Moskvy zapojené nie sú. Jediným cieľom je podľa neho "zabrániť útoku na Bielorusko pod zámienkou špeciálnej vojenskej operácie z Poľska, Litvy a Lotyšska".



Reuters pripomína, že všetky tieto tri krajiny hraničiace s Bieloruskom na západe sú členmi Severoatlantickej aliancie, ktorá Kyjevu pomáha v obrane pred ruskými útokmi okrem iného aj dodávkami zbraní.