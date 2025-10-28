< sekcia Zahraničie
Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom
Minsk a Vilnius viedli dlhodobý spor aj pred incidentami s balónmi kvôli tomu, že Litva poskytuje útočisko členom bieloruskej opozície v exile, vysvetľuje Reuters.
Autor TASR
Minsk/Vilnius 28. októbra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok označil rozhodnutie Litvy uzavrieť hranicu medzi krajinami za „šialený podvod“. Vilnius zároveň obvinil z vedenia hybridnej vojny, TASR píše podľa agentúry Reuters.
Litovská premiérka Inga Ruginiené v pondelok oznámila, že krajina začne zostreľovať balóny pašerákov cigariet z Bieloruska, ktoré opakovane narúšajú vzdušný priestor Litvy.
Podľa bieloruskej tlačovej agentúry Belta Lukašenko tento krok odsúdil v prejave počas Medzinárodnej konferencie o euroázijskej bezpečnosti v Minsku. „Na konferenciu sme sa netešili iba my, jej účastníci. Tešili sa na ňu aj naši protivníci, ktorí dnes sledujú Minsk. Nie všetci mali dnes prísť do Minska. To je cieľ, aký niektorí z našich susedov chceli dosiahnuť tým, že začali tento šialený podvod s uzavretím hraníc. A vymysleli si absurdný dôvod: vzdušné balóny. Aj pre malú krajinu, akou je Litva, je to malicherné,“ vyhlásil bieloruský prezident.
Agentúra Belta uviedla, že podľa Lukašenka nie je nasadenie ruského raketového systému Orešnik v Bielorusku agresívnym krokom a jeho cieľom je zaistenie bezpečnosti. Rusko a Bielorusko nemajú záujem o eskaláciu napätia s Európou, dodal Lukašenko.
