Lukašenko odsúdil unikajúcich pred povolaním do ruskej armády

Soči 26. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok odsúdil ľudí, ktorí sa snažia vyhnúť službe v ruskej armáde v rámci čiastočnej mobilizácie. "Nech si utekajú," povedal Vladimirovi Putinovi počas stretnutia v juhoruskom Soči. Správu priniesol portál britskej televízie Sky News a tlačová agentúra AFP.



"Pozri, Rusko má mobilizačnú základňu 25 miliónov ľudí. Dobre, povedzme, že ušlo 30.000 alebo dokonca 50.000. Ale boli by to naši ľudia, keby ostali? Nech si utekajú!" povedal Lukašenko ruskému prezidentovi v Soči na pobreží Čierneho mora.



"Neviem, ako sa cítiš, ale mňa nijako zvlášť netrápilo, keď v roku 2020 odišlo z Bieloruska niekoľko tisíc ľudí. Teraz nás prosia, aby sme ich vzali späť. Väčšina z nich prosí: vezmite nás naspäť. A títo ľudia sa tiež vrátia (do Ruska)," tvrdil Lukašenko.



"Jediné, čo treba spraviť, je rozhodnúť, čo s nimi: buď im dovoliť vrátiť sa, alebo nechať ich spoliehať sa na vlastné možnosti," navrhoval bieloruský prezident.



"Nemôžu sa takto správať. Celkovo vzaté, tu je možné dosiahnuť dohodu namiesto úteku do Európy alebo do USA, ako to bolo počas boľševickej revolúcie a po nej. Je iná situácia," dodal Lukašenko



Bieloruský prezident je Putinov najbližší spojenec. Rusko, ktoré koncom februára zaútočilo na Ukrajinu, využíva vojenské základne v Bielorusku. Na tamojší režim, často označovaný za poslednú diktatúru v Európe, preto Západ uvalil množstvo sankcií.