Lukašenko omilostil 25 ľudí vrátane politických väzňov
Lukašenko podľa bieloruskej agentúry Belta omilostil 12 žien a 13 mužov, 19 z nich má menej než 40 rokov.
Autor TASR
Varšava 16. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok dekrétom omilostil 25 ľudí vrátane politických väzňov, potvrdila ľudskoprávna organizácia Viasna. Zatiaľ podľa nej nie je známe, komu bola udelená milosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bieloruský líder výnos podpísal v predvečer Dňa národnej jednoty, ktorý sa pripomína v deň začiatku útoku Sovietskeho zväzu na Poľsko v roku 1939, ktorého armáda a v jej radoch desaťtisíce Bielorusov v tom čase bojovala proti nacistickému Nemecku.
Lukašenko podľa bieloruskej agentúry Belta omilostil 12 žien a 13 mužov, 19 z nich má menej než 40 rokov. Sú medzi nimi aj osoby odsúdené za „extrémistickú činnosť“. Bielorusko zvyčajne obviňuje z „extrémizmu“ ľudí, ktorí kritizujú vládu, a udeľuje im niekoľkoročné tresty odňatia slobody, uviedla AFP.
Minulý štvrtok sa na slobodu dostalo 52 politických väzňov rôznych národností. O ich prepustení v Bielorusku rokovala americká delegácia vedená vyslancom prezidenta Donalda Trumpa Johnom Coaleom, ktorá ich dopravila do susednej Litvy.
Belta vtedy uviedla, že medzi prepustenými je 14 cudzincov, z toho šesť občanov Litvy, dvaja občania Lotyšska, dvaja Poliaci, dvaja Nemci a po jednom občanovi Francúzska a Británie. Bol medzi nimi aj bieloruský zamestnanec misie EÚ v Minsku.
Coale, ktorý hovoril aj s Lukašenkom, uviedol, že Spojené štáty chcú znovu otvoriť svoje veľvyslanectvo v Minsku a že Washington zrušil sankcie voči bieloruskému národnému leteckému dopravcovi Belavia.
V súčasnosti je v Bielorusku takmer 1200 oficiálne uznaných politických väzňov, ale ich skutočný počet je vyšší. Najznámejší sú nositeľ Nobelovej ceny za mier Ales Biaľacki, líderka protestov z roku 2020 Maryja Kalesnikavová.
Do júna bol v bieloruskom väzení niekdajší líder opozície Siarhej Cichanovski. Za mrežami skončil v máji 2020, keď sa pripravoval kandidovať proti Lukašenkovi v augustových prezidentských voľbách. O rok na to ho odsúdili na 18 rokov do väzenia za „organizovanie nepokojov“ a potom na ďalšieho 1,5 roka za „neposlušnosť“.
Bezprostredne po voľbách Bieloruskom otriasli bezprecedentné masové protesty, počas ktorých bolo zatknutých viac ako 35.000 ľudí a ďalšie tisícky polícia zbila.
