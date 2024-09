Lukašenko omilostil 37 väzňov, boli odsúdení za údajný extrémizmus

Minsk 16. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok na základe dekrétu udelil milosť 37 väzňom, ktorí boli odsúdení za trestné činy súvisiace s "extrémizmom". Tento termín používa Minsk na označenie politických väzňov, napísala agentúra AFP, z ktorej správy čerpala TASR.



Lukašenko podpísal dekrét v predvečer štátneho sviatku Dňa národnej jednoty. Medzi omilostenými je aj šesť žien, osoby z chronickými ochoreniami, zdravotne postihnutí a dôchodcovia. Podľa bieloruskej agentúry BelTA sa všetci 37 "kajali a žiadali o prepustenie".



Kancelária bieloruského prezidenta označila tento krok za "ďalšie gesto humanizmu zo strany štátu voči previnilcom". Totožnosť prepustených osôb nebola zverejnená.



Po najnovšom odpustení trestu sa počet omilostených v Bielorusku od začiatku júla zvýšil na 115. Agentúra Reuters doplnila, že všetci z nich boli vo väzení za opozičnú činnosť.



Bielorusko má podľa ľudskoprávnych skupín stovky politických väzňov, mnohých z nich uväznilo po brutálnom potlačení rozsiahlych protirežimových protestov v lete roku 2020, ktoré vypukli v reakcii na sporné prezidentské voľby. Bieloruské úrady vtedy zasiahli plnou silou a zadržali tisícky ľudí.



Ľudskoprávne organizácie, ako aj západní diplomati a exiloví bieloruskí politici podľa Reuters vítajú omilostenie väzňov, no zároveň upozorňujú, že to neznamená skutočnú zmenu politiky Západom neuznaného prezidenta Lukašenka.



Lukašenko popiera, že by v jeho krajine, v ktorej vládne od roku 1994, boli politickí väzni. Minulý týždeň vyhlásil, že medzi predtým omilostenými väzňami boli chorí ľudia či "šialenci", ktorí ostanú pod dohľadom úradov.