Lukašenko omilostil Cichanovského a 13 väzňov na žiadosť Trumpa

Minsk 21. júna (TASR) - Západom neuznaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko omilostil niekdajšieho lídra opozície Siarheja Cichanovského a ďalších 13 politických väzňov na žiadosť svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa. Informovala o tom v sobotu agentúra TASS s odvolaním sa na hovorkyňu Lukašenka. Všetci 14 už skôr počas dňa dorazili po prepustení z väzenia v Bielorusku do Litvy, píše TASR.



Prepustenie 14 väzňov vrátane Cichanovského nasledovalo po sobotňajšom stretnutí Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu Keitha Kellogga a Lukašenka v Minsku.



„Áno, prezident (Lukašenko) sa rozhodol omilostiť 14 väzňov. Bola to žiadosť prezidenta USA (Trumpa),“ uviedla hovorkyňa hlavy bieloruského štátu. Litovské ministerstvo zahraničných vecí už predtým potvrdilo, že prepustení boli piati občania Bieloruska, traja Poliaci, dvaja Lotyši, dvaja Japonci, jeden Švéd a jeden Estónec.



„Boli odsúdení za extrémistické a teroristické aktivity. Medzi nimi je aj Siarhej Cichanovski. Prezident sa rozhodol ho prepustiť výlučne z humanitárnych dôvodov, aby sa spojila rodina,“ dodala hovorkyňa.



Chichanovski, ktorý je manželom súčasnej líderky bieloruskej exilovej opozície Sviatlany Cichanovskej, je momentálne spolu s ostatnými prepustenými vo Vilniuse, kde sa im dostáva náležitej starostlivosti, potvrdil už skôr šéf litovskej diplomacie Kestutis Budrys.



„Nemôžem tomu uveriť. Siarhej je tu - so mnou a našimi deťmi. To, o čom sme snívali päť rokov, sa konečne stalo,“ napísala na sieti X Cichanovská, ktorá v jednom z príspevkov poďakovala Trumpovi a ďalším predstaviteľom zo Spojených štátov a Európy za všetko ich úsilie.



Cichanovski bol obľúbeným autorom blogov, veľa cestoval po krajine, rozprával sa s ľuďmi a natáčal reportáže, ktoré potom zverejňoval na svojom kanále. Za mrežami skončil ešte v máji 2020, keď sa pripravoval kandidovať proti Lukašenkovi v augustových prezidentských voľbách.



Cichanovská napokon kandidovala proti Lukašenkovi namiesto svojho manžela. Oficiálne výsledky pripísali dlhoročnému prezidentovi šieste funkčné obdobie, ale opozícia a Západ ich odsúdili ako podvod.



Bezprostredne po voľbách Bieloruskom otriasli bezprecedentné masové protesty, počas ktorých bolo zatknutých viac ako 35.000 ľudí a ďalšie tisícky polícia zbila. Cichanovská tesne po nich odišla do exilu. Jej manžela v máji 2021 odsúdili na 18 rokov do väzenia za „organizovanie nepokojov“ a potom na ďalšieho 1,5 roka za „neposlušnosť“.