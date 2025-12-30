< sekcia Zahraničie
Lukašenko omilostil pred Novým rokom 22 väzňov
Identita prepustených nie je známa, píše TASR.
Autor TASR
Minsk 30. decembra (TASR) — Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podpísal v utorok v rámci amnestie pred Novým rokom dekrét o udelení milosti 22 osobám – 15 ženám a siedmim mužom. Z omilostených bolo 20 odsúdených za „extrémistické trestné činy“, čo je podľa agentúry AFP obvinenie často používané proti predstaviteľom opozície.
Tlačová služba prezidenta podľa bieloruskej agentúry BelTA uviedla, že všetci prepustení požiadali hlavu štátu o milosť, priznali svoju vinu a vyjadrili ľútosť. Pri prepustení sa zohľadnili aj „záujmy ich rodín“.
Identita prepustených nie je známa, píše TASR.
V Bielorusku je aj viac ako päť rokov po potlačení protestov proti víťazstvu Lukašenka v prezidentských voľbách, ktoré opozícia i západné krajiny považujú za zmanipulované, stále viac ako 1000 politických väzňov.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci snáh o prepustenie bieloruských politických väzňov a sprostredkovanie ukončenia vojny na Ukrajine v posledných mesiacoch obnovila dialóg s Bieloruskom.
Dňa 13. decembra bolo výmenou za zrušenie niektorých amerických sankcií prepustených 123 politických väzňov vrátane líderky protestov Marie Kalesnikavovej a disidenta Alesa Biaľackého, ktorých deportovali do Litvy a na Ukrajinu.
Biaľacki, ktorý v roku 2022 získal Nobelovu cenu za mier, po prepustení agentúre AFP povedal, že zatiaľ čo bieloruská vláda na jednej strane väzňov prepúšťa, na strane druhej zatýka ďalších ľudí.
