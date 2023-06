Lukašenko omilostil Rusku Sapegovú zadržanú v máji 2021 s Pratasevičom

Moskva/Minsk 7. júna (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu udelil milosť Ruske Sofii Sapegovej, ktorú v máji 2021 zatkli s jej priateľom novinárom Ramanom Pratasevičom a neskôr odsúdili na šesť rokov väzenia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sapegovú po prepustení odovzdali delegácii z ruského Prímorského kraja, odkiaľ pochádza.



"Naša krajanka Sofia Sapegová dostala jedinečnú šancu začať svoj život odznova," uviedol v aplikácii Telegram gubernátor Prímorského kraja Oleg Kožemjako. Dodal, že bola oslobodená na základe jeho žiadosti. Zverejnil videozáznam, na ktorom sa so Sofiou víta pred budovou úradu v Bielorusku. Podľa jeho slov sa má letecky vrátiť do Ruska.



Sapegovú spolu s Pratasevičom zadržali v máji 2021 na letisku v Minsku, keď ich lietadlo na linke z Atén do Vilniusu bieloruská stíhačka prinútila núdzovo pristáť. Zadržanie novinára a jeho priateľky spoločne s odklonom lietadla vyvolalo pobúrenie. USA, Kanada, EÚ aj Británia uvalili na Minsk pre tento incident sankcie.



Sapegová bola vlani v máji v Bielorusku odsúdená za podnecovanie spoločenskej nenávisti a násilie a vyhrážky. Prataseviča v máji tohto roka odsúdili na osemročné väzenie za podnecovanie terorizmu, organizovanie masových nepokojov, hanobenie bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a ďalšie trestné činy. Novinár však 22. mája oznámil, že bol omilostený.