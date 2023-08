Lukašenko označil za hlúpu žiadosť Poľska, aby vyhostil vagnerovcov

Minsk 31. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko označil vo štvrtok za "nezmyselné a hlúpe" požiadavky Poľska a pobaltských štátov, aby z bieloruského územia vyhostil žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Vagnerovci sa na územie Bieloruska presunuli na základe dohody, ktorú po ich neúspešnom pokuse o zosadenie vrchného velenia ruskej armády z konca júna dosiahol Kremeľ s Lukašenkom. Svojou prítomnosťou vyvolali obavy okolitých krajín.



"Vyvolávajú hystériu v súvislosti s prítomnosťou žoldnierov z Vagnerovej skupiny na našom území," povedal Lukašenko členom svojej Bezpečnostnej rady. "Dospeli do bodu, že už dokonca požadujú ich okamžité stiahnutie z Bieloruska," dodal a takéto požiadavky označil za "nezmyselné a hlúpe".



Poľsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko požiadali v pondelok Bielorusko, aby vagnerovcov vyhostilo zo svojho územia. Takúto výzvu adresovali Minsku len niekoľko dní po tom, ako šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin zahynul pri dosiaľ neobjasnenom páde lietadla na západe Ruska.



Lukašenko vyjadril uplynulý piatok presvedčenie, že šéf Kremľa Vladimir Putin nenesie zodpovednosť za túto haváriu. Zároveň vyhlásil, že vagnerovci napriek Prigožinovej smrti v Bielorusku zostanú a odhadol, že sa ich tam nachádza približne 10.000.



Litva 18. augusta dočasne uzatvorila dva zo svojich šiestich hraničných priechodov s Bieloruskom. Zdôvodnila to práve prítomnosťou vagnerovcov na bieloruskom území. Cieľom uzávierky bolo aj uvoľnenie hliadkovacích kapacít pre zvyšné priechody i snaha zabrániť pašovaniu zbraní v pohraničnej oblasti.



Litva zároveň spoločne s Poľskom a Lotyšskom varovala Minsk, že by v budúcnosti mohla zatvoriť aj ďalšie priechody.